Ponta: Relația cu Iohannis nu funcționează așa cum mi-aș dori

Premierul Victor Ponta a declarat că relațiile pe care le are cu președintele României, Klaus Iohannis, nu funcționează așa cum trebuie și așa cum și-ar dori.'Nu funcționează așa cum trebuie și cum mi-aș dori. (...) N-am chestiuni personale, nu gândesc cu ficatul, cum se spune. Îmi fac treaba, îi pun președintelui la dispoziție ceea ce poate pune la dispoziție Guvernul. Ne batem împreună cât putem pentru interesele României', a declarat Ponta la Antena 3.Pe de altă parte, prim-ministrul a subliniat că Iohannis greșește că vorbește public de dosarul pe care el îl are în justiție.'Treaba președintelui nu sunt dosarele și, dacă vorbește despre dosare, nu înseamnă că are vreo legătură cu dosarele. Cred că greșește în primul rând și poate că influențează justiția', a precizat Ponta.Premierul a vorbit, de asemenea, de declarațiile publice ale lui Iohannis cu privire la moțiunea de cenzură depusă de PNL.