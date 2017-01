PONTA PREGĂTEŞTE O LOVITURĂ CONSTANŢEI / TAXA care aruncă turismul în aer

PONTA PREGĂTEȘTE O LOVITURĂ CONSTANȚEI / TAXA care aruncă turismul în aer

Ştire online publicată Marţi, 21 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Taxa hotelieră crește cu 20% prin impozitarea micului dejun din oferteAutoritățile solicită plata taxei hoteliere nu doar pe noaptea de cazare, ci și pe micul dejun inclus în oferte, ceea ce face ca impozitul să crească cu 20%, afectând profitabilitatea sectorului, susține Radu Enache, președintele FIHR, dar Ministerul Finanțelor precizează că încă analizează situația"În România anului 2014, la aproape șase ani de la începerea crizei economice mondiale, industria hoteliera subzistă cu mare greutate. O industrie care a fost atât de lovită de criză în 2009, pierzând aproape 25% din cifra de afaceri anuală, care nici până acum nu a fost recuperată, a fost lovită în plus de minunații noștri guvernanți, în 2010, prin majorarea TVA-ului (in condițiile în care în alte țări din UE a fost instantaneu scăzută) la restaurante și evenimente ", a spus Radu Enache, președintele Federației Industriei Hoteliere din România (FIHR).Potrivi Codului Fiscal, pentru șederea într-o unitate de cazare, primăria instituie o taxă hotelieră în cotă de 1% din valoarea totală a cazării/tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, care se încasează de firmele prin intermediul cărora se realizează cazarea, odată cu luarea în evidență a persoanelor cazate. Taxa hotelieră se datorează pentru întreaga perioadă de ședere, cu excepția cazului unităților de cazare amplasate într-o stațiune turistică, atunci când taxa se datorează numai pentru o singură noapte, indiferent de perioada reală de cazare."Definiția taxei hoteliere spune că se aplică șederii (sejurului - înnoptării), printr-o taxă locală (au fost procente diferite pe diferite localități). Noua interpretare de ultimă oră, prin care industria hotelieră este lovită din nou de guvernanți, constă în includerea în baza de impozitare a taxei hoteliere și a micului dejun vândut la pachet odată cu cazarea. Așadar, se asimilează șederii - sejurului - înnoptării pentru că, vezi doamne, este trecut pe factură sub formă de pachet de cazare beneficiar de TVA 9%", a adăugat Enache.Acesta a explicat că, potrivit Codului Fiscal, hotelierii nu pot separa micul dejun de cazare, din cauza TVA-ului dar, prin Legea Contabilității, valoarea acestuia trebuie evidențiată separat (înnoptare un cont, vânzare de mărfuri - mic dejun, alt cont). Dacă hotelierii ar separa pe facturi diferite micul dejun, ar trebui să plătească pentru el TVA de 24%, nu de 9%, ca acum.sursa: www.mediafax,ro