Ponta: "Nu voi vota mâine noul Guvern"

Fostul premier Victor Ponta a anunțat, astăzi, că nu va vota noul Guvern și că nici nu a fost invitat la bilanțul guvernării de către PSD. "Nu voi vota mâine noul Guvern. Nu cred că au nevoie de votul meu. Decizia PSD despre guvernul domnului Cioloș este în regulă... Nu am fost invitat la PSD ieri și nu o să comentez nimic din ce au făcut. Nu am fost invitat la bilanțul guvernării pe care eu am condus-o. Nu m-am supărat. Pe PSD nu o să mă supăr niciodată. Și nici nu mă duc neinvitat nicăieri. Importat este însă că s-a vorbit de bine despre guvernare!", a scris Ponta pe Facebook.Comitetul Executiv Național al PSD a recomandat duminică parlamentarilor social-democrați să voteze în favoarea învestirii Guvernului Cioloș dacă miniștrii desemnați vor avea o prestație bună în timpul audierilor din comisiile de specialitate ale Parlamentului.