Ponta: "Nu mai avem datorii la FMI"

1

Nu mai avem datorie externa

Eu, Nicolae Ceausescu am declarat in anul 1989 ca Romania a achitat integral datoria externa. Bingo ! De ziua de Craciun 25 Decembrie 1989 am fost executat ! Morala : Niciodata sa nu achiti integral datoria externa a unui stat pentru ca vei fi impuscat ! Basescu a incheiat cele doua mandate de Presedinte cu circa 90 de miliarde de euro datorie externa mergand pe principiul " Sa traiti bineeee ! ". Deci, domnule Ponta, nu mai face declaratii periculoase cu FMI-ul, nu se stie niciodata de unde sare iepurele !