Ponta: Nouă împărţire teritorială a ţării intră în vigoare din 2014. Se creează regiuni, dar se păstrează județele

Ponta: Nouă împărțire teritorială a țării intră în vigoare din 2014. Se creează regiuni, dar se păstrează județele

Ştire online publicată Vineri, 22 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

"Dacă există o altă propunere mai bună negociată cu celelalte forțe politice, nu e bătută în cuie, dar noi (n.r.-USL) credem că e cel mai pragmatic pe actualele regiuni de dezvoltare (...) Județele rămân, așa se întâmplă în toate țările europene", a spus Ponta, adăugând că din 2014 vor funcționa regiunile cu președinți și consilii regionale și cu atribuții foarte multe de la Guvernul central de la București, informează Agerpres, citată de ziarul Adevărul.Totodată, Ponta a spus că, în viitorul Guvern, după alegerile parlamentare, nu va mai exista ministrul Afacerilor Europene, ci ministrul "pentru fonduri europene". "Acesta va strânge sub autoritatea sa directă autoritățile de management, organismele intermediare, pentru că acum uitați-vă ce se întâmplă, sunt la șapte ministere, sunt în 50 de locuri și nu reușim într-o lună să reparăm ce s-a stricat în atâția ani. Ne pregătim pentru 1 ianuarie 2014 învățând din tot ce n-a mers bine în acest buget 2007-2013 și sperând că o să fim, nu pe ultimul loc cum suntem acum la gradul de absorbție, ci undeva între primele locuri. Am discutat cu primul ministru polonez, am cerut asistență pe această temă. de asemenea, am discutat cu cancelarul Austriei care ne va sprijini", a spus Ponta, potrivit aceleiași surse.