„Ponta mai are ani buni până să devină un premier acceptabil. Eu sunt mult mai bun decât el”

Președintele Traian Băsescu a declarat că nu dorește să devină șef de guvern și că Victor Ponta mai are ani buni până să devină un premier acceptabil, adăugând: "El știe că eu sunt un premier mai bun decât el".Întrebat dacă se pregătește pentru a deveni premier, Băsescu a răspuns, râzând: "Nu"."Nu am nevoie să mă pregătesc, sunt pregătit", a spus președintele, subliniind că este vorba despre o glumă.Președintele a spus, la Digi 24, însă că este un premier mai bun decât Victor Ponta."El știe că sunt mai bun ca prim-ministru decât el, eu nu am nevoie să mă pregătesc, el mai are nevoie de ani buni să devină un premier acceptabil", a afirmat președintele Traian Băsescu.Băsescu a adăugat că faptul că el e mai bun ca prim-ministru decât Ponta este "indiscutabil, e o realitate, nu o răutate".Președintele a spus că ar vrea ca Ponta să "treacă de statutul de agent constator", adăugând că nu îi plac "prim-miniștrii constatori".La începutul acestei săptămâni, premierul Victor Ponta a afirmat că faptul că președintele Traian Băsescu s-a apucat de strategii agricole înseamnă că se pregătește pentru funcția de prim-ministru, deoarece Președinția nu are nicio legătură cu agricultura."Dacă pot să glumesc, dacă domnul președinte Băsescu s-a apucat de strategii agricole înseamnă că se pregătește pentru funcția de prim-ministru, că nu are nicio legătură Președinția cu agricultura", a spus Ponta.El a precizat totodată că nu vede posibilă o astfel de "rocadă", în care Băsescu să fie prim-ministru, iar el să devină președinte, explicând că îl susține pe Antonescu pentru funcția prezidențială.