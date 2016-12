Ponta : "Locul meritat de Băsescu ar fi lângă Udrea"

Premierul Victor Ponta a reacționat la declarațiile de luni seara ale fostului președinte Traian Băsescu, afirmând că locul meritat pentru acesta ar fi "lângă Udrea", că fostul șef de stat nu are nicio remușcare după 10 ani de "regim mafiot" și adăugând: "aroganță, ură, minciună, nesimțire"."Băsescu la TVR ( locul meritat ar fi lângă Udrea). NO NEWS - aroganță/ură/minciună/nesimțire! nicio remușcare după 10 ani de regim mafiot!", scrie Ponta pe Twitter.Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, luni, că România are o generație tânără ratată, cea a lui Victor Ponta, Dan Șova sau Monica Iacob-Ridzi, și că începe să investească în Eugen Tomac, unul dintre puținii care au rămas alături de el până în ultima zi de mandat."Este timpul unei generații. Avem o generație ratată, o generație de tineri, cea din care fac parte Ponta, Șova, din păcate Ridzi, pe care am susținut-o enorm ca fiind o tânără cu aptitudini, e o generație tânără ratată. Toți spuneau să vină tinerii, au venit și sunt o dezamăgire, Ponta - un plagiator, mincinos, ce simbolistică este el pentru generația tânără", a spus Traian Băsescu, la postul public de televiziune.El a mai afirmat că președintelui Klaus Iohannis nu i se poate reproșa lipsa de voință și de mesaje corecte, dar că acesta nu-și va realiza dorința de a avea un Guvern PNL atâta timp cât “îl va mângâia pe cornițe” pe Victor Ponta.