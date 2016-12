Ponta le cere liberalilor să nu blocheze procesul de revizuire a Constituţiei

Ponta le cere liberalilor să nu blocheze procesul de revizuire a Constituției

Președintele PSD, Victor Ponta, le-a cerut, ieri, liberalilor să dea dovadă de înțelepciune și să nu blocheze procesul de revizuire a Constituției.„Fac apel încă o dată la o înțelepciune, care n-a existat în ultimele săptămâni din partea liderilor PNL-PDL, să nu blocheze și să nu închidă practic, în mod negativ, procesul de revizuire a Constituției. Suntem foarte avansați, am trecut de proceduri, avem avize de la instituția națională și internațională, și este o șansă pe care o avem acum, în 2015, an neelectoral. Nu se poate face reforma adevărată a statului român dacă nu revizuim și Constituția. Opoziția PNL-ului nu are nicio explicație și niciun sens”, a declarat Ponta, într-o conferință de presă susținută la sediul central al PSD.El și-a exprimat regretul față de faptul că, în ciuda apelului pe care l-a făcut și în cadrul discuțiilor de la Cotroceni cu președintele României, „PNL a decis să blocheze revizuirea Constituției, după ce, în 2013, reprezentanții PNL au propus o republică parlamentară”.