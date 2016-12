Ponta: În Uniunea Europeană, doar trei ţări au o datorie mai mică, ceea ce reprezintă un punct bun pentru noi

Ponta: În Uniunea Europeană, doar trei țări au o datorie mai mică, ceea ce reprezintă un punct bun pentru noi

În cadrul conferinței de presă pe care a susținut-o la Palatul Victoria, cu puțin timp în urmă, premierul Victor Ponta a declarat:"Avem 10, 2 miliarde de euro de plătit pe salarii, 11, 1 miliarde euro pe pensii, o sarcină dificilă, dar pe care ne-am asumat-o și de care toți ne vom folosi de ea când vom ajunge la pensie, 7,8 miliarde euro pe investiții și 7,6 miliarde euro pe bunuri și servicii", citează Mediafax.“Vom avea de plătit 2,5 miliarde de euro dobânzi, contribuția României la Uniunea Europeană 1,4 milioane euro, alte transferuri și cheltuieli 2,9 miliarde euro. În 2012 am adoptat măsuri de restabilizare socială a unor drepturi care în perioada crizei au fost afectate, printre care reîntregirea salariilor bugetare. Am cheltuit mai puțin cu 2,2 miliarde euro. În anul 2012, România este pe primul loc în UE în ceea ce privește efortul de reducere a deficitului”, a completat Ponta.Premierul a explicat: “Astăzi euro este la o cotație mai mică decât în anul 2012, fără ca Guvernul să aibă influență asupra acestui element. Cred că stabilitatea ne va ajuta să păstrăm acest indicator în limitele în care ne-am propus. În 2012 nu am mai accesat niciun ban de la FMI. Statul s-a împrumutat pe piețele externe, dar cu costuri din ce în ce mai mici. Măsurile din 2012 au efect în 2013 și în anii care urmează. Ideea de reducere de cheltuieli are la bază un concept în care nu poți de fiecare dată să tai de la cei de la bază, ci prima dată trebuie să tai de la vârf.”, a declarat Victor Ponta, citat de Mediafax.