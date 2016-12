Ponta: Impozitarea diferenţiată a veniturilor nu va fi probabil introdusă în acest an

Ponta: Impozitarea diferențiată a veniturilor nu va fi probabil introdusă în acest an

Impozitarea diferențiată a veniturilor nu va fi probabil introdusă în acest an, dar principiul conform căruia taxarea trebuie sa fie mai redusă pentru unele categorii sociale va fi avut în vedere în continuare, a declarat, marți seara, premierul Victor Ponta.Întrebat la RTV dacă sistemul diferențiat de impozitare a veniturilor, cu cote de 8%, 12% si 16%, este avut în vedere pentru acest an acest an sau pentru anii viitori, premierul a arătat că, foarte probabil, acest tip de impozitare nu va fi aplicat din 2013.„Nu pentru 2013, dar era vorba de un principiu care a constituit cel mai dificil compromis între PSD și PNL. Liberalii au spus să păstrăm un nivel scăzut de taxare, acel 16%, iar noi, social-democrații, am spus: nicăieri în lume - se mai întâmplă în Rusia și în Bulgaria, e adevărat - dar nicăieri în lumea civilizată oamenii nu plătesc exact același impozit și când au o sută de lei, și când au un milion. A fost un compromis care eu cred că este corect și util. În 2013 probabil că nu vom reuși să ne ducem la 12% și 8%, însă cele două principii, acela că în România nu mergem cu o taxare foarte ridicată, dar că există categorii sociale față de care taxarea trebuie să fie mai redusă decât pentru marea masă a cetățenilor, amândouă sunt principii moderne”, a afirmat Ponta.El a precizat însă că dorește în continuare ca din acest an sa fie aplicată o taxă pe valoarea adăugată redusă la alimente.Potrivit programului de guvernare Ponta II, „în orizontul 2013-2016" TVA va reveni la nivelul de 19%, taxele parafiscale se vor reduce la jumătate, iar „pe parcursul mandatului” va fi introdus impozitul diferențiat pe venitul salarial cu deductibilități fiscale: cote de 8%, 12% și 16%, ce vor fi stabilite pe grile de venit. În program figurează și introducerea TVA redusă la alimente.