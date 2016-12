Ponta îl trimite pe Matei la PDL, Matei nu se clinteşte

Ponta îl trimite pe Matei la PDL, Matei nu se clintește

Președintele PSD, Victor Ponta, i-a transmis primarului de la Năvodari, Nicolae Matei, că ar trebui să își schimbe partidul și să plece la PDL. Referitor la invitația liderului PSD, Nicolae Matei a declarat, pentru „Cuget Liber”, că nu are intenția de părăsi partidul, amintind că vechimea sa în PSD este mult mai mare decât cea a lui Victor Ponta. „Nu am de gând să plec la PDL. PSD este partidul cu care am făcut performanță administrativă, în mod special cu organizația de la Năvodari. Diferența dintre mine și alți oameni politici, chiar și din PSD, este că eu spun lucrurilor pe nume. Trebuie să ne aplecăm mai mult și să înțelegem mentalitatea românilor, să înțelegem că în cele mai multe din cazuri votul se exprimă emoțional. Oamenii reacționează emoțional când primesc ceva, un suvenir, un cadou, asta încerc să spun. Trebuie să apropiem oamenii de noi, același lucru pe care aș putea să îl spun despre activitatea din interiorul partidului. Conducerea ar trebui să apropie oamenii, nu să îi gonească, să facă în așa fel încât să ne unim forțele și să înlăturăm actuala Guver-nare. Asta e realitatea, alegerile trebuie câștigate aproape cu orice preț. Dacă PD ne atacă cu tunurile, iar noi ne apă-răm cu evantaiul ca niște domnișoa-re, nu am făcut nimic! Trebuie să găsim soluții reale, nu să ne strângem ca să îi facem pe ceilalți hoți, dar să nu facem nimic în privința asta. Sunt convins că așa gândesc 99% din oamenii politici, doar că nu mulți au curajul să o spună. Nu vreau să îl irit pe domnul președinte Victor Ponta, dar nu voi pleca din PSD. Am o vechime mare în partid, chiar mai mare decât a lui Victor Ponta. Nu am nimic de pierdut și cred că experiența îmi permite să spun lucrurilor pe nume și să exprim exact ce gân-desc”, a declarat Nicolae Matei. Declarațiile liderului PSD vin ca urmare la comentariile făcute de către edilul orașului Năvodari într-un cotidian local. Matei a menționat că „PSD trebuie să-și schimbe mentalitatea. Dacă românii așteaptă mită și șpagă electorală, să le dăm. PSD are suficienți oameni cu bani, încât să câștigăm și alegerile din Germania, doar să vrem. Sunt însă unii din PSD care se tem, pentru că Victor Ponta este procuror”. Întrebat cum comentează aceste afirmații, președintele PSD a replicat: „Are dreptate, nu îi las. Cred că trebuie să-și schimbe el partidul. Oricine gândește așa trebuie să plece. E păcat să-l chinuim la noi, când s-ar putea duce la PDL”.