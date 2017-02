Ponta îl sfătuieşte pe Grindeanu să controleze el Guvernul, nu Dragnea. "Un avion cu trei piloţi se prăbuşeşte"

Ponta îl sfătuiește pe Grindeanu să controleze el Guvernul, nu Dragnea. "Un avion cu trei piloți se prăbușește"

Fostul premier Victor Ponta a declarat, luni, la România TV că nu a mers să-i spună lui Sorin Grindeanu cum să: „se bată cu Dragnea” și că premierul Grindeanu trebuie „să își conducă guvernul” cât mai repede.Victor Ponta a explicat că îi promisese lui Sorin Grindeanu că vor avea o discuție. „Îi promisesem domnului Grindeanu că o să ne vedem când vin în țară. Eu mi-am dat seama că, dacă mă duc la guvern, nu apuc să intru pe poartă, că cineva îl sună pe Dragnea (...) Ideea că merg eu să mă duc să îi spun lui Grindeanu cum să se bată cu Dragnea nu e adevărată”, a declarat Ponta.Acesta a adăugat că în România pro-blema este că există: „doi piloți.”„De principiu, un avion care are doi piloți, de aia unul e pilot și altul copilot, are mari șanse să aibă probleme la decolare, la aterizare, la drum că se bat ăia doi pe manșă. (...) Are o primă problemă avionul acesta în România cu doi piloți. Oricât de bine se înțelege cu Liviu Dragnea...Deci o coabitare în trei, un avion cu trei piloți, din punctul meu de vedere, are toate șansele să se prăbușească rapid. Cum să se prăbușească? Nu cu proteste sau cu ordonanțe. (...) Motoarele unei țări sunt economia, investițiile, fondurile europene, bugetul, încasările la buget, situația din energie. Nimeni nu s-a ocupat în aceste două luni de aceste probleme pentru că nu au putut, săracii”, a mai adăugat Victor Ponta.