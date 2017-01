Ponta ia în calcul varianta de a nu mai candida la Congresul PSD

Premierul Victor Ponta spune că ia în calcul varianta de a nu-și depune candidatura pentru șefia PSD la Congresul din martie și că îl va sprijini "din toată inima" pe acel social-democrat care va reuși să construiască un nou proiect politic pentru PSD."Dacă e cineva care poate să conducă echipa la un nou proiect pentru partid și pentru țară, îl voi sprijini cu toată inima", a declarat Victor Ponta, la Obiectiv.info.Referitor la profilul viitorului președinte al PSD, premierul a afirmat că, în viziunea sa, se încadrează "oricine va reuși să construiască un nou proiect, așa cum eu am reușit în 2010, iar în 2010, cu o săptămână înainte de Congres, nici nu eram candidat".Întrebat dacă ia în calcul varianta de a nu mai candida pentru șefia PSD, acesta a replicat: "Bineînțeles, pentru că am mentalitatea pe care am avut-o întotdeauna, nu mi-am schimbat-o în acești ani. Prefer să fiu într-o echipă care câștigă, decât să fiu căpitanul echipei care pierde".