Ponta, favorit în ambele tururi ale prezidenţialelor

Sondaj de opinie

Ponta, favorit în ambele tururi ale prezidențialelor

Majoritatea românilor susțin că se vor prezenta cu siguranță la urne la alegerile prezidențiale, arată un sondaj INSCOP.Raportat la cei care își declară intenția certă de a vota, Victor Ponta (Alianța PSD-UNPR-PC) conduce în clasamentul candidaților la Președinție cu 41,1% dintre voturi. El este urmat de Klaus Iohannis (ACL) - cu 28,8%, Elena Udrea (PMP) - cu 8,1%, Călin Popescu -Tăriceanu (PRL) - cu 6,7%, Monica Macovei - independent (3,5%), Corneliu Vadim Tudor (PRM) - cu 3,2%, Dan Diaconescu (PPDD) - cu 3%, Kelemen Hunor (UDMR) - cu 3%, Ioan Ghișe - independent (2,1%) și Szilagyi Zolt (0,5%).În ceea ce privește opțiunile de vot pentru turul doi al prezidențialelor, 19% au declarat că vor vota cu Victor Ponta, în timp ce 15% îl preferă pe Klaus Iohannis. 32,5% dintre cei care nu au o opțiune în primul tur spun că nu vor vota, iar 33,6% nu știu sau nu răspund la această întrebare.Sondajul relevă că Victor Ponta ar câștiga toate finalele din turul al doilea al prezidențialelor: Victor Ponta (54%) vs. Klaus Iohannis (46%), Victor Ponta (54,7%) vs. Călin Popescu-Tăriceanu (45,3%), Victor Ponta (66,1%) vs. Elena Udrea (33,9%) și Victor Ponta (66,8%) vs. Monica Macovei (33,2%).Barometrul „INSCOP - Adevărul despre România” a fost realizat de INSCOP Research la comanda ziarului „Adevărul” în perioada30 august - 4 septembrie.