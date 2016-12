„Ponta e un fel de Gică contra european”

Purtătorul de cuvânt al ARD, Traian Ungureanu, a declarat, într-o conferință de presă, că premierul român Victor Ponta este un fel de "Gică contra european", care nu înțelege că la nivelul UE lucrurile merg înainte și se decid prin negociere și compromis."Premierul Victor Ponta a invocat dreptul de veto al României în legătură cu construcția bugetului european. Bun venit în Europa, Victor Ponta! Domnia sa nu cunoaște cum merg lucrurile, cum trebuie susținut interesul național al României la nivel european. Victor Ponta nu cunoaște situația în care ne aflăm: suntem, cu excepția lui Victor Ponta, în Europa. Suntem împreună, dezbatem un buget comun. Acolo lucrurile merg înainte prin negociere și compromis. Domnul Ponta nu știe lucrul ăsta. Victor Ponta, care e un fel de Gică-contra european, nu are cum să înțeleagă lucrurile astea, nu are competența să înțeleagă în ce s-a băgat", a spus Traian Ungureanu.Potrivit Mediafax, el l-a acuzat pe premierul Ponta că nu ar ști că există un proiect de buget în varianta Consiliului European, exprimată de van Rompuy, dar există și un punct de vedere al Comisiei Europene, iar punctele de vedere nu coincid."Cine vorbește de dreptul de veto? Șeful unui Guvern care a stârnit în Europa fie râsul, fie îngrijorarea. Vorbește de dreptul de veto un șef de Guvern care are în palmares pentru România blocarea fondurilor europene, incapacitatea administrației de a cheltui banii care vin dinspre Europa, blocajul economic, practica încălcării legii în și de Guvern când e vorba de miniștri incompatibili, sau în Parlament când e vorba de parlamentari apărați de majoritatea USL împotriva sau de decizii definitive ale Justiției", a continuat Traian Ungureanu.