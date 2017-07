Ponta: "Dragnea e principalul vinovat şi responsabil. Să ne așteptăm la tot mai rău!"

Ponta: "Dragnea e principalul vinovat și responsabil. Să ne așteptăm la tot mai rău!"

Inspectori ai Fiscului au descins ieri în redacția RISE Project pentru un control inopinat.Liviu Dragnea a emis un comunicat de presă în care a precizat că nu are nicio implicare în acest control, că e indignat și că are sentimentul că se încearcă compromiterea lui.Fostul premier Victor Ponta reacționează și el: „nu cred că Dragnea a trimis ANAF-ul la Rise Project, dar el este principalul vinovat și responsabil”.„Puterea absolută exercitată discreționar are un preț! Pe care îl plătește Liviu Dragnea, Guvernul și PSD (care acceptă în tăcere această dictatură absolută) și România (care nu are nicio vină)! Am spus că România nu poate fi condusă ca și Consiliul Județean Teleorman pentru că lucrurile vor merge din rău în mai rău - și am dreptate/nu cred că Liviu Dragnea a trimis ANAF-ul la cei de la „Rise Project” - dar el este totuși principalul vinovat și responsabil! Iată de ce:1. Președintele ANAF nu este un profesionist cunoscut în domeniu, nici un om politic din PSD sau ALDE (criteriul de selecție a fost cunoașterea lui Liviu Dragnea și „bunăvoința” față de TELDRUM)/nu a fost pus în funcție nici de Premierul Grindeanu, nici de Ministrul de Finanțe, nici de ALDE sau de către o filiala PSD, ci direct de către LIviu Dragnea! Când Mihai Tudose a vrut să îl schimbe din funcție pentru dezastrul de la colectare s-a opus chiar Liviu Dragnea2. Ministrul de Interne - cel care a primit control total asupra DGIPI (fostul „doi și un sfert") și care este implicat acum în acest scandal nu este nici un profesionist în domeniu nici un om de partid/s-a calificat pentru funcție doar prin faptul că e din Teleorman și a lucrat credincios cu Liviu Dragnea! Înainte să știm că Mihai Tudose va fi nominalizat ca Premier știam toți că Doamna Ministru de Interne rămâne în funcție pentru că așa vrea Liviu Dragnea!3. Când toți comunicatorii și reprezentanții PSD merg să vorbească în public despre pensii, salarii etc sunt întrebați de proprietățile din Brazilia, vizitele făcute acolo , fonduri de vânătoare și pescuit, firme de asfaltare, etc! La aceste chestiuni private trebuie să răspundă persoana Liviu Dragnea și nu reprezentanții PSD!Când un singur om are puterea și când o exercită doar în interesul său personal - să ne așteptăm la tot mai rău!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.