Ponta: Dragnea are mandatul meu de prim-ministru pe masă

Ştire online publicată Duminică, 18 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Victor Ponta a declarat, duminică, la Congresul extraordinar al PSD, în fața a peste 4.000 de delegați, că mandatul de prim-ministru se află pe masa lui Liviu Dragnea și numai PSD poate să treacă o moțiune de cenzură, punctând, în acest context, că are forța să renască din cenușă, ca pasărea Phoenix, notează Realitatea.net."Liviu știe foarte bine din prima zi că are mandatul meu de prim ministru pe masă, sunt convins că îl va folosi spre binele nostru al tuturor. Și, deocamdată mergem, guvernăm bine și putem să facem și în 2016 o mulțime de lucruri bune care să arate că doar PSD-UNPR-ALDE pot să guverneze bine România. Asta vreau să fac și sper să am sprijinul dumneavoastră", le-a spus Ponta participanților la Congresul PSD.Ponta a arătat că doar PSD poate să treacă o moțiune de cenzură prin Parlament, și a cerut să fie anunțat când va sosi un astfel de moment:"Doar PSD poate să treacă moțiune de cenzură, nimeni altcineva, așa că, să-mi spuneți când e momentul. Să-mi spuneți să ne pregătim dacă e cazul. Că noi știm să trecem moțiuni de cenzură, însă sunt absolut convins că în această formulă guvernarea va merge foarte bine".Deși anterior a anunțat că nu va candida la vreo funcție în partid, Ponta a dat de înțeles că în viitor nu exclude o această posibilitate."În 2010, am spus că PSD este ca pasărea Phoenix. Când toți se gândesc că e cenușă, de fiecare dată renaștem. Eu fac parte din PSD. Am și eu puterea de renaștere, dar doar alături de dumneavoastră", le-a mai spus Ponta celor prezenți.