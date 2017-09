Ponta despre contribuțiile sociale: Sper ca această bulibășeală să treacă repede

"Sper sincer ca această bulibășeală să ia sfârșit cât mai repede — pentru binele tuturor angajaților și al companiilor din România e nevoie doar de stabilitate și profesionalism, plus evitarea oricăror schimbări care nu au fost bine gândite, calculate și pregătite din timp! Vrea cineva să scădem salariile cu 22% și pe urmă să spunem 'Scuze, am fost proști, am greșit, revenim la ce a fost înainte'? Mai clar - dacă lucrurile merg bine (avem creștere economică de 5 ani, scădere șomaj, creștere a salariilor, dar și a profiturilor) lăsați-le așa și nu mai anunțați în fiecare zi altă trăsnaie", a scris Ponta, pe Facebook.Fostul premier a avut un mesaj și pentru PSD, partid din care spune că a fost exclus de "Echipa Dragnea" după 15 ani de activitate: lipsa de seriozitate și profesionalism are efecte negative majore pe termen lung.