Ponta: De luni opoziţia va avea majoritate în Senat

Ponta: De luni opoziția va avea majoritate în Senat

Ştire online publicată Sâmbătă, 31 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele PSD, Victor Ponta, a declarat, sâmbătă, la Reșița, că începând de luni, opoziția va avea majoritate la Senat, iar USL va declanșa o "acțiune" pentru înlocuirea președintelui Camerei Deputaților, pentru a se dovedi, prin vot, dacă puterea mai are majoritate în acest for, informează Mediafax.Președintele PSD a spus că începând de luni, nu doar de facto, ci și de drept, opoziția va avea majoritate în Senat.El a spus că în Camera Deputaților, unde este haos și unde cei de la putere nu au reușit să se strângă în număr suficient nici pentru a vota în cazul deputatului Mihail Boldea, săptămâna viitoare va fi declanșată o acțiune "îndreptățită și corectă" de înlăturare din funcție a Robertei Anastase.El a mai spus că la vot se va vedea dacă mai există majoritate și în Camera Deputaților.Președintele PSD a mai spus că dacă în urma acestei acțiuni va rezulta că puterea nu mai are majoritate care să susțină Guvernul condus de Mihai Răzvan Ungureanu, este foarte clar că trebuie cât mai repede să se intre într-o nouă "fază a situației politice", în care un guvern, fie de uniune națională, fie de tehnocrați, cu spijinul și de la USL, să organizeze cât mai rapid alegeri corecte.Ponta a adăugat că, în aceste condiții, după aceste alegeri, un Guvern USL cu majoritate clară se va ocupa de treburile țării.