Ponta: „Dacă staţi în birouri, n-o să fiţi buni miniştri”

Ponta: „Dacă stați în birouri, n-o să fiți buni miniștri”

„Vreau să facem în Codul fiscal să știe foarte clar toată lumea de la 1 ianuarie 2016, dar așa, pe înțelesul oricui are 10 clase, ce taxe plătește, și să nu mai vină ANAF-ul peste 3 ani, peste 5 ani, peste 7 ani să înceapă să recalculeze din urmă tot felul de lucruri", a cerut la ședința de guvern de astăzi premierul Victor Ponta. El a mai subliniat că este cel mai important proiect. Victor Ponta așteaptă până pe 20 februarie, cel mai târziu, o primă variantă a noului Cod fiscal și a Codului de procedură fiscală.„Lăsați politica, cine cu cine face guverne și când vin doamna Gorghiu cu domnul Vanghelie la guvernare, haideți noi să ne facem treaba față de cei care ne-au pus în aceste funcții și care așteaptă să vadă în continuare ce facem cu pensiile, cu salariile, cu infrastructura, cu dezvoltarea locală, cu educația, cu sănătatea, cu mediul, toate lucrurile care privesc viața de zi cu zi a oamenilor și eu o să vă rog pe fiecare ministru să fiți prezenți, să mergeți mai mult în teritoriu - am vorbit cu câțiva dintre miniștrii care se duc și văd la fața locului ce se întâmplă dacă stați aici în birouri și vă uitați la televizor n-o să fiți buni miniștri și n-o să vă faceți treaba. Să ne facem datoria față de cei care ne-au votat, față de ceilalți. Să ținem această direcție în care au crescut pensii, au crescut salarii, am deblocat fonduri europene, am investit și investim mai mult în sănătate și în educație, să îi apărăm pe oameni de cei care au făcut exact invers în 2010-2011. Avem pe ordinea de zi, că asta e, tot îndreptăm lucruri, o ordonanță de urgență pentru a opri efectele unei ordonanțe din 2011, care ne-a dus să impozităm copiii pentru alocațiile pe care nu le încasaseră; domnul ministru Vâlcov a venit cu o soluție temporară. Putem să rezolvăm și problema farmaciștilor care acum sunt sau nu sunt într-un fel impozitați. Vreau să terminăm odată cu problema drepturilor de autor - să nu mai trimitem oamenii în instanțe să se judece cu ANAF-ul; vreau să scrie foarte clar în Codul fiscal - să știți că sunt medici care au un anumit regim juridic și lucrează ca persoane fizice autorizate, la transportatori, la profesorii care au alte tipuri de contractevreau să facem în Codul fiscal să știe foarte clar toată lumea de la 1 ianuarie 2016, dar așa, pe înțelesul oricui are 10 clase, ce taxe plătește, și să nu mai vină ANAF-ul peste 3 ani, peste 5 ani, peste 7 ani să înceapă să recalculeze din urmă tot felul de lucruri. Ăsta este proiectul cel mai important și vă rog, 15 februarie, cel mai târziu 20 februarie, domnul minstru, vreau să veniți în primă lectură cu noul Cod fiscal și Cod de procedură fiscală. Îl trimitem în Parlament, încercăm să avem dialog dacă vor cei de la opoziție să avem dialog, dacă nu vor să avem dialog, îl adoptăm și facem lucrurile cum trebuie”, a spus Victor Ponta în ședința de Guvern de astăzi.