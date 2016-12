Ponta, cu un picior în "groapa" DNA. Iohannis îi cere demisia, el refuză

Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Koveși, a sesizat, vineri, Camera Deputaților cerând avizarea urmăririi penale a lui Victor Ponta, pentru conflict de interese, având în vedere că, în calitate de premier, l-a numit pe Dan Șova în funcția de ministru, în condițiile în care în trecut a primit foloase din partea acestuia.Practic, Ponta este acuzat că, în calitate de prim-ministru al României l-a desemnat pe Dan Șova, în august 2012, în funcția de ministru pentru Relația cu Parlamentul, în luna decembrie 2012, în funcția de ministru delegat pentru Proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine, în luna februarie 2014, ca ministru interimar al Transporturilor și în luna martie 2014 ministru al Transporturilor. Victor Ponta ar fi făcut aceste numiri în condițiile în care a beneficiat în trecut de foloase din partea senatorului Dan Șova, constând în sume de bani, în total aproximativ 250.000 lei și dreptul de folosință gratuită a unui autoturism.„Probele administrate au relevat fap-tul că Ponta Victor-Viorel a beneficiat, lunar, în perioada octombrie 2007 - decembrie 2008, de sume de bani cuprinse între 7.900 lei și 14.000 lei, în total 181.439,89 lei, în temeiul unei convenții fictive de conlucrare pro-fesională în domeniul juridic încheiată între SCA «Șova și Asociații» reprezentată de Șova Dan-Coman și Ca-binetul de Avocat «Ponta Victor-Viorel» reprezentat de Ponta Victor-Viorel, iar în perioada noiembrie 2008 - iunie 2009 a beneficiat în mod gratuit de dreptul de folosință al autoturismului marca Mitsubishi Lancer Evo 10, achiziționat de SCA «Șova și Asociații» în sistem de leasing financiar de la Romstal Leasing (rate în valoare de aprox. 6.000 lei/lună), iar ulterior, în luna iunie 2009, de sumele de bani repre-zentând avansul și alte cheltuieli afe-rente contractului de leasing în momentul preluării acestuia de către Ponta Victor-Viorel, în total suma de 79.641,11 lei”, se spune în referatul DNA.În acest context, procurorul șef al DNA a inițiat procedura de sesizare a Camerei Deputaților, pentru formularea cererilor de efectuare a urmăririi penale față de Victor Ponta, care este deputat și care în perioada în care se presu- pune că a săvârșit infracțiunile de conflict de interese a îndeplinit funcția de prim-ministru.Premierul Victor Ponta este urmărit penal și pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată și spălarea banilor în dosarul Turceni - Rovinari, fapte pe care le-ar fi săvârșit în perioada în care era avocat.Iohannis îi cere mandatul, Ponta refuzăLa scurt timp după solicitarea DNA, președintele Klaus Iohannis a avut o întrevedere cu premierul Victor Ponta. Cu toate acestea, cei doi nu au ajuns la un numitor comun.Șeful statului, Klaus Iohannis, a declarat, vineri, că îi solicită demisia primului ministru, Victor Ponta. „Direcția Națională Anticorupție a comunicat pu-blic că primul ministru este învinuit de fapte penale. După părerea mea este o situație imposibilă pentru România. Pe de altă parte, pentru România cel mai rău lucru este o criză politică. Având în vedere toate acestea, solicit demisia primului ministru Victor Ponta”, a spus Iohannis.La rândul său, Victor Ponta i-a răspuns președintelui Iohannis, pe pagina sa de Facebook.„Am avut cu președintele Iohannis o discuție instituțională extrem de corectă și civilizată. Respect poziția sa publică, dar am fost numit în funcție de Parlamentul României și doar Parlamentul poate să mă demită! Cred că respec-tarea principiilor constituționale este esențială pentru societatea noastră și în niciun caz nu pot accepta că un procuror DNA este deasupra Parlamentului, Guvernului și a cetățenilor acestei țări! Asta ar însemna dictatură și cred că la peste 25 ani după 1989 ar fi o mare eroare pentru noi toți!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.În altă ordine de idei și alți lideri politici, cum ar fi cei de la PNL, PMP sau M 10 au cerut demisia lui Victor Ponta din fruntea Guvernului, pe motiv că atitudinea sa pune România într-o postură ingrată în relația cu partenerii internaționali.„Facem apel la Victor Ponta să pună mai presus de dorința de a rămâne la putere interesele și imaginea României, să respecte funcția și instituțiile statului român și să demisioneze pentru a evita intrarea într-o criză politică. Demnitatea publică nu se poate negocia”, au transmis liberalii.De partea cealaltă, liderii PSD i-au luat apărarea lui Victor Ponta și au transmis că acesta trebuie să rămână în fruntea Guvernului.„Opoziția și propaganda se agită acum, dar amintesc tuturor că Guvernul are în spate votul cetățenilor și pe cel al Parlamentului. Acestea sunt instanțele care dau legitimitate Guvernului, iar acest Guvern și Victor Ponta au primit legitimitate de la Parlament și de la alegători. Prin urmare, Executivul trebuie să își ducă mai departe mandatul, cu Victor Ponta premier, indiferent de agitația unora sau a altora”, a afirmat președintele Camerei Deputaților, social-democratul Valeriu Zgonea.