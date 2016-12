Ponta crede că USL se va reface după alegerile din mai

Uniunea Social Liberală poate fi refăcută după alegerile europarlamentare din 25 mai, când liberalii vor constata, eventual, că partidele „pui” ale lui Traian Băsescu, PDL-PMP, vor obține împreună mai multe voturi decât PNL, a apreciat liderul PSD, premierul Victor Ponta.„Eu cred că, după 25 mai, când se va confirma eventual - o să vedem împreună - ceea ce eu am spus tot timpul, și lui Crin Antonescu, și colegilor liberali, că, din ruperea USL, PSD-ul nu pierde, ci câștigă Traian Băsescu și puii săi - că se cheamă PDL sau PMP - și că acești pui împreună vor face mai mult decât PNL, ceea ce nu se întâmpla în decembrie în sondaje, cred că rațiunea și faptul că, din păcate, am trecut prin aceste momente dificile politic, ca să se dovedească că am avut dreptate, vor duce la refacerea USL măcar până când îl vedem pe Băsescu plecat de acolo”, a spus Victor Ponta.El a mai afirmat că Uniunea Social Liberală poate fi refăcută doar dacă Crin Antonescu nu se va mai afla la conducerea PNL, iar Călin Popescu Tăriceanu poate fi un candidat al „noului USL” la alegerile prezidențiale din acest an.