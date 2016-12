Ponta aşteaptă de la Parlament rezolvarea problemei maidanezilor

1

Basescu a fost impiedicat de "iubitorii de caini" sa faca ceva; (a se citi PSD, PC, PRM, PNL); au adus-o si pe Muma Padurii (BB) sa opreasca eutanasierile demarate de Basescu. L-ati facut in fel si chip ca omoara "nevinovatele" jigodii. Si acum il acuzati pe el? Cine va crede? Boc a incercat sa dea o noua lege in domeniu, pentru a stopa prostiile legii Marinescu Bideu, care interzic eutanasierea. Lege data de Parlament exact impotriva eutanasierilor incepute de Basescu... Legea a fost stopata de USL! Acum, dupa ce au murit atitia oameni, voi sunteti nevinovati si Basescu e de vina? Probabil sunteti nebuni. Nu e bine sa considerati electoratul chiar asa de prost! Dar Ponta nu si-a asumat raspunderea pentru nici o masura a guvernului. Nu mai vorbim ca a promis stoparea exploatarilor la Rosia Montana, dar... a aprobat proiectul trimis tot in Parlament?!!! Se stie ca atunci cand Plagiatorul vrea ceva, rezovla direct. (Are cel mai mare numar de OGU, desi are majoritatea absoluta in Parlament.) Deci cand vrea sa ia o decizie impopulara, lasa legea sa fie discutata de parlamentari, ca sa nu fie el acuzat de ceva... Si are (slava Domnului) sute de legi de plagiat, in domeniu (Germania, Franta, UK, Italia, Spania, SUA etc...). El vrea sa fie original? Pina si nord-coreeni eutanasiaza javrele... pardon, aia le maninca, de foame! Oricum, Brasovul si Oradea au dovedit ca si pe legea asta de toata merda, se poate stopa fenomenul maidanez, daca se vrea de primar... Deci Plagiatorul este -iar- depasit de situatie! Un demagog penibil...