„Ponta ameninţă cu moartea politicienii. Va ajunge să îi ameninţe la fel pe români”

26 aprilie, 12:44. Constanteanul Stefane ai perfecta dreptate ! Este un mafiot sadea si in plus un psihopat cu tot cortegiul de manifestari(mania persecutiei,narcisist,badaran mitocan,incult, razbunator, mincinos,agresiv,tupeist,speculant,santajist etc) Numai cine nu vrea sa vada ca este in realitate un gunoi il sustine(pensionarii nostri care se umilesc pentru o mana de ,,fasole" si cei care sunt obisnuiti sa fure si sa insele prin piete si de care s-a saturat o Europa intreaga.Nu vedeti ca-l doare undeva de adevaratele probleme ale cetatatenilor cinstiti aiorasului nostru lasat in paragina fiindca acest netrebnic nu are alte griji decat sa cutreere mapamondul -chiar si cu mamita lui, spre bucuria noastra a constantenilor.Unde v-a fost capu dragi constanteni cand l-ati votat?