Ponta ameninţă ! „A fost un an uşor faţă de ceea ce urmează”

Ponta amenință ! „A fost un an ușor față de ceea ce urmează”

Premierul Victor Ponta a declarat, astăzi, la împlinirea unui an de guvernare USL, că a fost, în opinia sa un an ușor față de ceea ce urmează, rămânând de văzut cum va menține combinația între creșterea salariilor și pensiilor efectuate și măsurile de creștere economică.„Cred că a fost ușor acest an față de ceea ce urmează, însă cu atât mai mult având legitimitate și având stabilitate, sunt foarte hotărât ca prim-ministru să atacăm toate zonele în care trebuie făcute schimbări, să îndeplinim ceea ce am propus în programul de guvernare”, a susținut Ponta.El a declarat că România se află într-o poziție aparte între țările Uniunii Europene, întrucât actualul Guvernu nu se încadrează în cele două mișcări principale din Europa, una doar austeritate, cealaltă doar creștere.