Ponta a găsit vinovatul pentru căderea leului: televiziunile

Premierul Ponta consideră că știrile transmise de posturile TV prin care se anunță prăbușirea leului în raport cu moneda europeană nu sunt admisibile în nicio țară cu piață financiar-bancară liberă și afirmă că, cu cât sunt date la TV mai multe astfel de știri, „cu atât s-ar putea să fie mai rău”.Ponta a arătat că nu a transmis populației că nu are motive să își facă griji pentru evoluția monedei naționale, ci că titluri de știri transmise de posturile TV de genul „leul se prăbușește” și „s-a scăpat situația de sub control” nu sunt admisibile în nicio țară cu piață financiar-bancară liberă.Premierul a insistat asupra faptului că membrii comitetului special coordonat de guvernatorul Băncii Naționale a României, la care participă și ministrul Finanțelor, au toate instrumentele și capacitatea pentru a ține situația sub control.Șeful Guvernului a adăugat că, cu cât sunt date la TV mai multe știri, „cu atât s-ar putea să fie mai rău”.