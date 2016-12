Ponta a discutat cu Blaga despre sesiunea extraordinară a Legislativului

Primul-ministru Victor Ponta s-a întâlnit, ieri, cu președintele Senatului, democrat-liberalul Vasile Blaga, pentru a discuta despre sesiunea extraordinară a Parlamentului, informează Agerpres. La finalul întrevederii, Vasile Blaga a precizat că s-a discutat și despre sesiunea extraordinară a Senatului, de marți după-amiaza.„Eu i-am reiterat cererea noastră de a nu mai ataca instituțiile statului, de a nu încerca acapararea acestora bucată cu bucată și am și explicat că nu poți să ataci Curtea Constituțională atunci când deciziile nu îți convin, pentru că noi nu am atacat CCR atunci când a dat decizii favorabile USL - țineți minte decizia Curții privind reducerea pensiilor, de asemenea comasarea alegerilor, iar noi nu am atacat-o niciodată”, a declarat Blaga. Președintele Senatului a arătat că, în ceea ce privește legea alegerilor, „nimeni, nici măcar dl. Ponta nu poate vorbi despre o decizie politică” având în vedere că „toți judecătorii de CCR au fost de acord că legea este neconstituțională în integralitate”. „În același timp, i-am spus dlui prim-ministru că noi nu am făcut niciun demers pentru a ataca o decizie de guvernare și i-am și spus că așteptăm măsuri economice reale, din partea Guvernului, pentru că economia este în derivă, iar lucrul asta cred că îl știe și domnia sa, îl știe toată lumea - uitați-vă cum merg investițiile în țară de două luni de zile. I-am spus, de asemenea, că așteptăm să-și asume pur și simplu plagiatul și să procedeze în consecință, așa cum i-am cerut”, a afirmat președintele Senatului. Blaga a precizat că nu a primit niciun răspuns de la șeful Executivului. „Nu am primit niciun răspuns, de altfel timpul a fost foarte scurt. Noi suntem în Opoziție, dânsul este la Putere”, a mai spus Blaga. Întrebat dacă s-a discutat și despre o eventuală suspendare din funcție a președintelui Traian Băsescu, Vasile Blaga a precizat că niciunul din cei doi oficiali nu a ridicat această problemă.