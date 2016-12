Ponta: 34.654 persoane radiate din liste; 512.379 cu CI expirate; 3.052.397 români în străinătate

Premierul Victor Ponta a declarat, astăzi, că a trimis Curții Constituționale o adresă cu informațiile primite de la MAI, care nu sunt listele electorale permanente, pentru că Guvernul nu are aceste liste, care sunt la Parchet.„Curtea Constituțională a solicitat îndeplinirea anumitor proceduri. În data de 1 august 2012 MAI a trimis datele persoanele înscrise în listele electorale permanente. (…) 34.654 de persoane urmează să fie radiate din listele electorale. (…) 512.379 de persoane aveau în ziua votului actele de identitate expirate. (…)Totalul românilor cu drept legal de ședere în străinătate sunt 3.052.397 de persoane. 1.101.809 români care stau în străinătate legal au peste 18 ani. Având în vedere aceste date, am transmis respectivele date și anexele Curții Constituționale, urmând ca decizia să fie luată mâine de CC. (…) După cum știți, Mona Pivniceru și-a anunțat astăzi demisia din CSM și poate îndeplini fără niciun fel de problemă funcția de ministru al Justiției. Am considerat că este foarte bine ca ministrul Justiției să provină din rândul judecătorilor, să nu aibă apartenență politică. Din păcate, până astăzi, CSM a evitat un răspuns. (…)Voi fi prezent la ședința CSM de miercuri. (…)Membrii CSM sunt invidioși, numirea trebuia făcută de acum două săptămâni. Nu am actualizat nicio listă pentru că în conformitate cu legea nu Guvernul actualizează listele, ci autoritățile locale”, a declarat, printre altele, Ponta.