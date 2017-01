Polul de Centru Dreapta trăieşte numai prin declaraţii

La patru luni de la constituire, la Constanța

Polul de Centru Dreapta trăiește numai prin declarații

Concretizat prin acordul semnat între PNȚCD, PNL și AP pe 19 iunie, Polul de Centru Dreapta se vrea a fi o alternativă a stângii din România, promovând ideile și valorile liberale și creștin democrate. A fost anunțat drept promotor al unei noi ideologii a spectrului politic românesc, menit să readucă electoratului încrederea în conducători. Pe acest fond de entuziasm se impune totuși o întrebare: în ce măsură se observă o acțiune la nivel local, un proiect propriu zis al acestei alianțe care își spune Polul de Centru Dreapta? Conform declarațiilor lui Tudorel Chesoi, președintele organizației județene a PNȚCD, filiala teritorială a Polului de Centru Dreapta funcționează la Constanța conform statutului semnat. „Sunt convins că dacă dau un telefon să facem o acțiune cu PNL și Acțiunea Populară ne mobilizăm imediat”, a declarat Chesoi. Întrebat despre existența unei inițiative concrete a polului, acesta a ținut să sublinieze: „Crearea polului de centru dreapta este un proiect pe termen lung ce presupune apropierea doctrinară și are ca scop cristalizarea politicii românești pe bază de doctrină. Dau exemplul sistemelor politice din Statele Unite, Marea Britanie și Germania unde funcționează cu succes politica doctrinară. România este cu mult în urma acestor țări tocmai din cauză că, la noi, viața politică este bulversată de nașterea unor partide fără Dumnezeu. Se nasc socialiști și se trezesc creștini democrați”, a încercat liderul de la Constanța al PNȚCD să scuze lipsa de activitate în cadrul parteneriatului celor trei formațiuni politice. Cert este faptul că, pentru moment, nu există un demers pe plan politic al Polului de Centru Dreapta la nivel local. În sensul acesta, afirmațiile președintelui AP Constanța, Max Bădin, sunt edificatoare: „Discuțiile vor avea loc mai târziu. Sunt niște pași pe care trebuie să îi urmăm. Cine nu are răbdare este perdant. În prezent au loc întâlniri zonale la nivel de țară între reprezentanții PNȚCD, PNL și AP. Abia ulterior acestora vor avea loc întâlniri și discuții locale”. Bădin a ținut să menționeze, de asemenea, că în cadrul polului nu există o structură ierarhică, „deși sunt unii care se visează în primele locuri ale conducerii”. Mai mult decât atât, conform declarațiilor președintelui AP Constanța, nici în viitor nu se va constitui o structură ierarhică a polului. „Nu există decât președinții de partid, Tă-riceanu, Constantinescu și Miluț, iar Crin Antonescu, Pavelescu și eu suntem desemnați cu mandate din partea partidului să răspundem de acest proiect, dar fără să fim totuși parte a unei entități de conducere”. Nici liberalii nu par a acorda o atenție deosebită polului, din moment ce și ei s-au rezumat până în prezent doar la o întâlnire formală cu reprezentanții PNȚCD. În ce măsură este acest mult me-diatizat Pol de Centru Dreapta o alternativă politică viabilă? Se pare că, cel puțin până în clipa de față, parteneriatul doctrinar dintre PNȚCD, PNL și AP se manifestă exclusiv la nivel declarativ, proiectele, inițiativele și demersurile neputând fi analizate atâta vreme cât ele lipsesc.Concretizat prin acordul semnat între PNȚCD, PNL și AP pe 19 iunie, Polul de Centru Dreapta se vrea a fi o alternativă a stângii din România, promovând ideile și valorile liberale și creștin democrate. A fost anunțat drept promotor al unei noi ideologii a spectrului politic românesc, menit să readucă electoratului încrederea în conducători. Pe acest fond de entuziasm se impune totuși o întrebare: în ce măsură se observă o acțiune la nivel local, un proiect propriu zis al acestei alianțe care își spune Polul de Centru Dreapta? Conform declarațiilor lui Tudorel Chesoi, președintele organizației județene a PNȚCD, filiala teritorială a Polului de Centru Dreapta funcționează la Constanța conform statutului semnat. „Sunt convins că dacă dau un telefon să facem o acțiune cu PNL și Acțiunea Populară ne mobilizăm imediat”, a declarat Chesoi. Întrebat despre existența unei inițiative concrete a polului, acesta a ținut să sublinieze: „Crearea polului de centru dreapta este un proiect pe termen lung ce presupune apropierea doctrinară și are ca scop cristalizarea politicii românești pe bază de doctrină. Dau exemplul sistemelor politice din Statele Unite, Marea Britanie și Germania unde funcționează cu succes politica doctrinară. România este cu mult în urma acestor țări tocmai din cauză că, la noi, viața politică este bulversată de nașterea unor partide fără Dumnezeu. Se nasc socialiști și se trezesc creștini democrați”, a încercat liderul de la Constanța al PNȚCD să scuze lipsa de activitate în cadrul parteneriatului celor trei formațiuni politice. Cert este faptul că, pentru moment, nu există un demers pe plan politic al Polului de Centru Dreapta la nivel local. În sensul acesta, afirmațiile președintelui AP Constanța, Max Bădin, sunt edificatoare: „Discuțiile vor avea loc mai târziu. Sunt niște pași pe care trebuie să îi urmăm. Cine nu are răbdare este perdant. În prezent au loc întâlniri zonale la nivel de țară între reprezentanții PNȚCD, PNL și AP. Abia ulterior acestora vor avea loc întâlniri și discuții locale”. Bădin a ținut să menționeze, de asemenea, că în cadrul polului nu există o structură ierarhică, „deși sunt unii care se visează în primele locuri ale conducerii”. Mai mult decât atât, conform declarațiilor președintelui AP Constanța, nici în viitor nu se va constitui o structură ierarhică a polului. „Nu există decât președinții de partid, Tă-riceanu, Constantinescu și Miluț, iar Crin Antonescu, Pavelescu și eu suntem desemnați cu mandate din partea partidului să răspundem de acest proiect, dar fără să fim totuși parte a unei entități de conducere”. Nici liberalii nu par a acorda o atenție deosebită polului, din moment ce și ei s-au rezumat până în prezent doar la o întâlnire formală cu reprezentanții PNȚCD. În ce măsură este acest mult me-diatizat Pol de Centru Dreapta o alternativă politică viabilă? Se pare că, cel puțin până în clipa de față, parteneriatul doctrinar dintre PNȚCD, PNL și AP se manifestă exclusiv la nivel declarativ, proiectele, inițiativele și demersurile neputând fi analizate atâta vreme cât ele lipsesc.