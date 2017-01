Politicienii constănţeni pe Facebook

Politicienii constănțeni pe Facebook

Politicienii noștri mai juni sau mai trecuți de prima tinerețe au prins repede ideea de socializare online. Așa că unii mai des, alții mai rar își iau tastatura în brațe și mouse-ul de-a dreapta lor și se pun pe legat prietenii pe internet. Am căutat să vedem cât de prietenoși sunt cei care au dezlegat tainele celei mai în vogă rețele de profil, și anume Facebook, și iată ce am găsit. Cu un număr impresionant de prieteni, mai exact 474, l-a regăsit pe Facebook pe viceprimarul Decebal Făgădău. Modest și aplecat spre cultură, așa cum ne-a obișnuit, el impresionează și aici prin pasiunile pe care le are. Făgădău este destul de activ pe Facebook, pe profilul său regăsind postări destul de recente, dar și… o fotografie cu juniorul Alexandru. Pedelistul Adrian Gheorghiță este un alt împătimit al socializării de acest tip, dacă e să ne luăm după frecvența cu care își actualizează pagina și după numărul de prieteni, respectiv peste 200. De departe îți sare în ochi pasiunea pe care pedelistul o are pentru călătorii, galeria foto fiind foarte grăitoare în acest sens. La polul opus, cu cei mai puțini prieteni pentru moment (18), dar și cel mai nou intrat în rețea, mai exact de vreo trei săptămâni, este sub-prefectul Aidun Curt-Mola. Deocamdată în căutare de prieteni și întâmpinat de urări de bun venit de către cei mai vechi pe meserie, Aidun Curt - Mola îi delectează pentru moment pe cei care îi accesează pagina cu câteva informații personale, dar și cu poze ce trădează o parte dintre hobby-urile sale. Foto: Aidun Curt-Mola (dreapta), alături de prieteni, la schi, în Austria Pedelistul Mircea Banias este și el prezent în rețea. Pare mai selectiv la capitolul prieteni, având doar 57 până în prezent, iar pos-tările țin în mare parte de sfera po-litică. La capitolul fotografii, însă, senatorul PDL cade puțin în melancolie. Marea pare a-i fi rămas mult mai aproape de suflet decât politica, drept dovadă și poza de profil. Nici liberalii Andrian Mihei (cu 64 de prieteni) și Dan Antonoaea-Zepa (cu 98 de prieteni) nu se lasă mai prejos, astfel că și ei pot fi găsiți pe Facebook. Primarul orașului Năvodari, pesedistul Nicolae Matei, se promovează și el pe rețeaua de socializare, reușind până în prezent să strângă 133 de prieteni. Fără doar și poate cel mai „prietenos” este primarul Radu Mazăre, care numără nici mai mult, nici mai puțin decât 753 de prieteni în rețeaua de socializare Face-book.