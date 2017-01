Politicienii constănţeni, ajunşi pe o insulă pustie…

Politicienii constănțeni, ajunși pe o insulă pustie…

Ştire online publicată Sâmbătă, 30 Octombrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Ziarul „Cuget Liber” i-a provocat pe oamenii politici din Constanța și din județ la un exercițiu de imaginație. Dacă ar câștiga o vacanță pe o insulă pustie, pe cine și ce ar lua cu ei? Politicienii noștri au avut dreptul să aleagă doar trei lucruri pe care să le ia în această vacanță. Răspunsurile lor le puteți citi mai jos: Decebal Făgădău, viceprimarul municipiului Constanța (PSD) „În primul rând, mi-aș lua familia cu mine. Apoi, dacă vorbim de lucruri, atunci mi-aș lua laptopul în care am 3.000 de cărți în varianta electronică, o Biblie și un joc de șah”. Mihai Lupu, deputat PNL „Nu am cum să câștig așa ceva. Nu îmi plac jocurile, cadourile de acest tip. Nu m-au pasionat niciodată jocurile de noroc. Nu am jucat niciodată la loto. Dar dacă ar fi să ajung pe o insulă pustie, atunci mi-aș lua familia, prietenii și pe toți cei apropiați. Nu țin neapărat să iau lucruri/obiecte cu mine. Mi-aș lua strictul necesar: periuța de dinți, săpunul și hainele”. Cristina Dumitrache, deputat PSD „Nu mă văd pe o insulă pustie…Nu este felul meu să fug pe o insulă pustie. Și dacă am vreodată o problemă mă întorc în sânul familiei. Dar dacă ar fi să plec într-o vacanță pe o insulă pustie, atunci mi-aș lua în primul rând familia. Apoi, mi-aș lua o carte să citesc. Aș mai lua ceva ca să mă pot apăra în cazul în care ar exista animale de pradă și un colac de salvare pentru mama, pentru că nu știe să înoate”. Constantin Chirilă, deputat PDL „Mi-aș lua familia cu mine. Stau foarte puțin timp cu ei. Apoi, mi-aș lua o carte bună de citit și aș avea grijă să nu se facă politică. Să ne limpezim gândurile, să stăm liniștiți. Fără nici un mijloc de comunicare. Câteodată trebuie să te limpezești, să îți pui ordine în gânduri și să vezi că lucrurile stau cu totul altfel decât spectacolul pe care îl trăim noi zilnic. Și aș mai lua hârtie și niște instrumente de scris”. Cristea Gâscan, primarul comunei Independența (PSD) „Ohooo…Ce întrebare grea… În primul rând, mi-aș lua soția. Nu mă descurc fără ea… Mi-aș lua laptopul, o barcă gonflabilă și șevaletul cu pânze. Îmi place foarte mult să pictez. Îmi place foarte mult și să socializez și, de aceea, trebuie să recunosc că nu mi-ar plăcea să merg pe o insulă pustie. Mi-ar plăcea doar dacă ar fi populată. Nu îmi place liniștea totală”. Ovidiu Cupșa, consilier local PNL „Grea întrebare. Dacă vorbim de persoane, atunci mi-aș lua soția și copiii. Asta e clar. Apoi, mă voi asigura că vom avea o sursă de foc. Dacă este și apă pe insulă, atunci mi-aș lua niște instrumente de pescuit. Și aș mai lua și o armă ca să pot vâna. Eu sunt o persoană sociabilă și dacă ar fi să mă izolez, aș prefera să fie într-un oraș, într-un loc unde pot ajunge la un hipermarket și unde să am acces la strictul necesar pentru fiecare zi. Sau mi-ar plăcea o izolare turistică, să fiu cazat la hotel, să văd de la geam pustietatea, dar să am toate facilitățile. Și, desigur, să îi am alături pe cei dragi. Cu ei poți trece repede peste greutăți”. Adrian Gheorghiță, consilier județean PDL „Mi-aș lua nevasta, laptopul și kite-ul. Mi-ar plăcea să stau pe o insulă pustie doar pentru câteva zile. Eu și când sunt în concediu mă plictisesc”. Gheorghe Grameni, primarul comunei Independența (PNL) „Eu sunt întotdeauna pe o insulă pustie. Și când lucrez sau stau pe câmp, în timpul liber, sunt pe o insulă pustie. Și dacă va fi să câștig o astfel de vacanță, o refuz. Nu am cum să plec pe o insulă pustie. Nu aș face treaba asta”. Gheorghe Cojocaru, primarul orașului Murfatlar (PDL) „Grea întrebare. Mi-aș lua uneltele care m-ar ajuta să supraviețuiesc. Cum ar fi un cuțit, cu care poți să tai, să te aperi și să îți construiești o casă. Și mi-aș mai lua ceva de semnalizat pentru a atrage atenția oamenilor”. Sorin Andrei, viceprimarul municipiului Mangalia (PNL) „Este foarte greu să răspunzi. Este o întrebare dificilă și sper să nu ajung să fiu pus într-o situație reală de acest tip. Depinde foarte mult de starea din ziua respectivă. Dacă scoatem ființele vii din calcul, și vorbim strict de lucruri atunci aș lua un obiect sfânt (o icoană), un laptop și o ambarcațiune cu motor și vele. Dacă nu cer prea mult…(râde). Dacă luăm în calcul și ființele vii, atunci mi-aș lua cu siguranță familia și copiii. Dar acum depinde și unde mergem, pentru că ar însemna să îi sacrifici și pe ei. Dacă ar trebui să mergem într-o locație care ne-ar putea pune în pericol viața, nu i-aș lua. Însă dacă ar exista cu totul alte condiții, atunci ar fi cu totul altceva”.