POLIŢIA LOCALĂ, ATRIBUŢII CA POLIŢIA RUTIERĂ? Ce proiect au iniţiat parlamentarii PNL

Politia locala?

Politia locala cand a fost infiintata legiuitorul a gandit-o bine,problema fiind cum a fost inteleasa in teritoriu care din toate atributiile prevazute in lege localii au infiintat doar serviciul ce tine de rutiera fara a se gandi ca o alta atributie mult mai importanta decat rutiera este ordinea publica care tine cu adevarat de siguranta cetateanului nicidecum de cati bani aduce la buget serviciul respectiv! Haideti sa nu incurcam o autoritate a statului precum politia cu o autoritate locala pentru ca in primul rand nu sunt scolarizati in acest sens! Apropo ei cui au depus juramantul?