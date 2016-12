Polarisul a ajuns la mâna judecătorilor. Primăria Constanţa vrea să încheie socotelile cu firma de salubrizare

Suspectat că a "căpușat" orașul cu 200 milioane lei

Polarisul a ajuns la mâna judecătorilor. Primăria Constanța vrea să încheie socotelile cu firma de salubrizare

Primăria Municipiului Constanța a solicitat Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), în regim de urgență, să decidă asupra contractului de salubrizare încheiat cu Polaris, companie inculpată într-un dosar privind prejudicierea orașului. Documentul a ajuns pe masa judecătorilor care ur-mează să tranșeze problema salubrizării din Constanța.„După ce consilierii locali au aprobat această procedură la ultima ședință, cererea a fost deja formulată, iar documentul a fost depus la Înalta Curte de Casație și Justiție, deoarece termenul stabilit până la care puteam depune era 8 februarie. Așteptăm să vedem ce decide instanța.Anul trecut, în decembrie, Polaris a emis facturi și situația de plată, dar nimeni nu a vrut să plătească. Putea merge în instanță să activeze clauzele contractuale. Noi am ales să fim proactivi, să cerem ÎCCJ suspendarea contractului cu Polaris. Am convenit că e cea mai bună soluție să intervenim la instanță, cât mai repede, cu această cerere de suspendare, pentru că ambele părți contractuale au nevoie de lămurirea situației. Dacă instanța supremă aprobă suspendarea, nu vom avea niciun prejudiciu și vom demara în regim de urgență procedurile pentru încheierea unui alt contract de salubrizare a orașului. Dacă respinge suspendarea, înseamnă că certifică derularea pe mai departe a contractului cu Polaris”, a spus viceprimarul cu atribuții de primar, Decebal Făgădău.Pe de altă parte, în urma discuțiilor avute cu cei de la Polaris, între municipalitate și firma de salubrizare s-a încheiat un act adițional cu acordul consilierilor locali.Astfel, până la decizia instanței, reprezentanții Primăriei Constanța vor indisponibiliza din facturile curente și viitoare cota de 8- 10% din profit, iar sumele astfel reținute vor fi înapoiate firmei în funcție de soluționarea cererii din instanță.„Până la pronunțarea instanței supreme am propus reținerea din facturile curente și viitoare a cotelor de 8 și 10% din profit. Nu putem cere mai mult pentru că am obstrucționa activitatea economică, deși acum suntem pe poziții antagonice în procesul penal”, a mai spus Decebal Făgădău.În altă ordine de idei, în urmă cu două luni, Consiliul Local Municipal Constanța s-a constituit parte civilă în procesul penal în care inculpați sunt fostul primar Radu Mazăre, Eduard Martin, Sorin Strutinsky și alte persoane din administrația publică. În plus, tot în acel dosar procurorii au dispus trimiterea în judecată și a societății Polaris M Holding SRL pentru complicitate la abuz în serviciu și dare de mită. Experții au stabilit că, în acest dosar amplu, există un prejudiciu de 200 milioane lei.Practic, din momentul constituirii ca parte civilă, Primăria Constanța s-a pus la adăpost. În plus, tot de la acest moment, nimeni din administrația locală nu a mai achitat vreun leu societății care se ocupă de salubrizarea orașului Constanța de teamă să nu fie luat la întrebări de anchetatori.