Podurile de la Agigea şi Giurgeni vor fi reabilitate

Podurile de la Agigea și Giurgeni vor fi reabilitate

Compania Națională de Administrare a Drumurilor Naționale din România (CNADNR) a semnat două contracte cu finanțare externă, atribuite prin licitație deschisă, ce au ca scop reabilitarea podurilor de la Agigea și Giurgiu. Contractele au fost încheiate între CNADR și firma Bilfinger Berger Baugesellschaft cu o valoare de 8.885.052,18 euro, fără (TVA), și au ca obiect reabilitarea celor două poduri din județele Constanța și Ialomița. Primul contract are o valoare de 3.806.940,32 euro, fără TVA, și vizează „Reabilitarea Podului de la Agigea - DN 39, km 8+988". Podul are o lungime de 266 metri și o lățime de 20,90 metri. Potrivit contractului, 57,2% din valoarea obiectivului provine de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), iar restul de la Guvern. Cel de-al doilea contract vizează „Reabilitare Pod peste Dunăre de la Giurgeni - Drumul Național (DN) 2A, kilometrii 114-134". Podul are o lungime de 1.463 metri și o lățime de 17,34 metri. Proporția finanțării Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) este de 57%, restul banilor fiind asigurați de la Guvernul României. Termenele de execuție a contractelor sunt de 24 de luni fiecare și au ca obiective reabilitări, lucrări de consolidare, lucrări de reparații, înlocuire sistem rutier, parapete și instalații electrice precum și consolidare maluri.