Podul Agigea, şase ani de lucrări şi garanţie cât un telefon. Câtă incompetenţă zace în instituţiile statului?

CUCUL , PRIMAVARA SI PODUL

Ponta a inspectat podul . Tariceanu si Dragnea au vizitat podurile . Tariceanu a confundat podul de la Agigea cu podul primariei . Degeaba au venit , Norocul podului e ca a venit si Cuc (alta pasare ) care a reusit , datorita eminentelor sale calitati , sa constate ca nu exista vinovati , el nici atat fiind doar de 4 luini ministru , vinovat fiind podul care nu se regeneraza ( repara ) singur precum coada soparlei . Ziarul ne informeaza ca dl Cuc ne promite o sosea ( 4 km ) care va duce direct la Mamaia si ca lucrarea va dura 4 secole ( pardon, luni ) avand in vedere ca trebuie facute studii , luate tot felul de aprobari , licitatii si alte aranjamente legate de multiple interese , dar mai ales daca PSD va guverna in continuare si va castiga si alegerile viitoare , ceea ce nu este exclus . Mai aflam de la inteleptul domn ministru ca cine greseste plateste . Problema e ca nimeni nu greseste . Singurii care gresesc in Romania sunt numai cei care-i voteaza pe nevinovati . Pentru CFR a fost inventat acarul Paun . Pentru poduri nu exista tapi ispasitori deoarece nu s-au inventat pana acum acari pentru ele . Garantia data , de patru luni este conditionata de interdictia de a se circula pe pod . Orice căruță care va trece o singura data pe pod , va duce la deterioararea si scoaterea definitiva din circulatie , fapt de care se va face vinovat carutasul nu constructorul , spre disperarea viitorilor . ministri si sefi care vor fi lasati fara obiectul profundelor lor analize . Dupa ce ne-a mai cantat putin , Cucul si-a lasat oul in cuibul dobrogean si s-a intors triumfator la Bucuresti , cuibul marilor cuci . Noi ramanem in continuare optimisti si fraieri .