„Poate am trădat anumite interese de partid, nu am trădat România“

Președintele UNPR Gabriel Oprea a declarat că, plecând din PSD a trădat interesele partidului, dar nu a trădat interesul României și a subliniat că a plecat din funcția de ministru la putere în Opoziție.El a precizat că UNPR nu a cerut funcții când a decis să sprijine Guvernul, ci doar susținerea a două proiecte - coșul de solidaritate și taxa pe averile mari și foarte mari. „Nu am cerut nimic și de aceea suntem o premieră în politica românească. Prin protocolul Coaliției am cerut coșul de solidaritate și taxa pe averile mari și foarte mari. Totul a început într-un moment foarte greu pentru România. Opoziția spunea că nu există criză economică mondială, doar Guvernul este incompetent. Ne-am strâns mai mulți parlamentari și am hotărât să sprijinim Guvernul pentru ca țara noastră să nu intre în derapaj economic. Știam că dacă sprijinim Guvernul sprijinim România. Ne-am născut (n.r. - UNPR) din patriotism și din dragoste de țară. Suntem împreună și ne leagă interesul național. Am ales între demagogie și popularitate”, a afirmat Oprea.