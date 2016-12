PNŢCD vrea să meargă singur la alegerile europarlamentare

1

fanfaronada taranista

PNTCD ar trebui sa evite referirile la " traditia noastra " avand in vedere comportamentul acestui partid dupa infiintarea sa in ianuarie 1990 de catre raposatul Coposu. Declaratia lui Pavelescu referitoare la scopul partidului care " a refuzat intotdeauna compromisul politic de dragul puterii " nu este sustinuta de fapte.PNTCD , din initiativa lui Coposu , n-a avut curajul si taria sa actioneze independent si s-a alaturat PNL,PSDR,UDMR si PER pentru a forma Conventia Nationala pentru Instaurarea Democratiei (CDR) care obtine peste 20 % la alegerile din septembrie 1992. " Democratia instaurata de CDR si consolidata in continuare de PSD si celelalte partide , o simtim astazi pe pielea noastra.Scandalurile si divergentele au subminat permanent PNTCD pana cand , dupa parvenirea efemera a unor lideri incapabili si mereu pusi pe cearta , au adus acest partid pe linia moarta. Afirmatia ca PNTCD isi asuma rolul de " principal aparator al romanilor , al statului de drept si al viitorului Romaniei " tine de fanfaronada si nu are nici un temei,reusind sa provoace doar zambetele celorlalte partide pe care PNTCD vrea sa le coordoneze spre realizarea maretelor idealuri penetecedisto-crestin democratice si monarhiste ale acestuia . PNTCD ar face mai bine sa demonstreze ca este capabil sa faca liniste si ordine in coliba lor taraneasca , sa lase certurile si sa realizeze unitatea in propriul partid.Asa cum se prezinta in prezent partidul condus de Pavelescu, ne duce cu gandul la broasca din fabula care a vrut sa fie la fel de mare ca vaca . Liderii de talia unora ca Radu vasile, Ciorbea,Avram Muresanu,Opris,Ciuhandru,Ciumara,Dudu Ionescu,Radu Sarbu Milut, si cei cativa raposati, au demonstrat ca sunt orice numai taranisti nu,chiar daca au purtat itari si opinci de firma si obiele de matase.Putina modestie nu strica.