PNŢCD, partidul cu doi preşedinţi la Constanţa

PNȚCD, partidul cu doi președinți la Constanța

Deși este un partid care nu mai valorează mare lucru pe scena politică, doar în Alianța DA, alături de Forța Civică reușind să obțină în cele mai actuale sondaje, 5,2 %, liderii PNȚCD se ceartă ca la ușa cortului.Scandalul din PNȚCD care există la nivel central s-a extins și la malul mării. Dacă la Centru există două persoane care susțin că sunt președinți, respectiv, Aurelian Pavelescu și Vasile Lupu, iată că nici la Constanța, lucrurile nu stau mai bine.În cursul zilei de vineri, Adrian Țapliuc a organizat o conferință de presă, la un hotel din Constanța, alături de alți colegi de partid. El s-a recomandat ca fiind noul lider al PNȚCD de la Constanța.Mai mult, în cadrul întâlnirii, Țapliuc a prezentat o hotărâre a Comitetului Național de Conducere al partidului prin care s-a votat dizolvarea Biroului Județean de Conducere al Organizației Constanța, fostul președinte Tudorel Chesoi, fiind exclus din partid. Tot prin aceeași hotărâre, Țapliuc spune că a fost desemnat un alt Biroul Județean Interimar de Conducere al Organizației PNȚCD Constanța, el fiind desemnat ca președinte interimar.La rândul său, președintele PNȚCD, filiala Constanța, consilierul local, Tudorel Chesoi, spune că, în opinia sa, în momentul de față, Vasile Lupu este președintele interimar al PNTCD iar Adrian Țapliuc nu este decât o marionetă de-a lui Pavelescu. Mai mult, Chesoi spune că Adrian Țapliuc nici măcar nu și-a mai plătit cotizația la partid de foarte mult timp.„Pavelescu a fost exclus din partid, duminică, după ce s-a întrunit Biroul Național de Conducere care are dreptul de a lua o astfel de decizie atunci când partidul se află într-o situație de criză. Pavelescu a distrus partidul acesta, nu mai are ce căuta la conducere. Își vede doar propriile interese, probabil se gândea să tranzacționeze partidul pe piața politică fără să întrebe pe nimeni”, a spus Chesoi.El a precizat că țărăniștii vor să se reorganizeze, motiv pentru care pe 19 octombrie va fi organizat un nou Congres cu delegați desemnați statutar cu participarea tuturor membrilor PNȚCD care înțeleg nevoia de creștin democrație în România și nevoia de credibilizare a instituțiilor și statului român.Reamintim că președintele PNȚCD, Aurelian Pavelescu, a fost exclus din partid, în urma avizului dat duminică de membrii Biroului Național de Conducere. Totodată, Vasile Lupu a fost ales președinte interimar al PNȚCD până la organizarea Congresului Extraordinar. Excluderea s-a făcut în lipsa lui Pavelescu pentru că acesta nu a răspuns convocării.Printre altele, lui Pavelescu i se reproșează atitudinea dictatorială, excluderi abuzive fără acordul BNC, declarații care nu concordă cu orientarea partidului, subminarea constantă a forurilor de conducere.Cu toate acestea, scandalul din PNCD este departe de a se fi stins deoarece, la rândul lui, Pavelescu susține că încă este președinte al PNCD, dezmințind, astfel, declarația de duminică a lui Vasile Lupu, despre care spune că nu mai are calitatea de membru al formațiunii.„Comunicatul privind excluderea din partid a domnului Aurelian Pavelescu a fost emis de domnul Vasile Lupu, care nu mai are calitatea de membru al partidului, precum și de alte persoane, care, de asemenea, nu mai au calitatea de membri, fiind excluse din partid. Aceste persoane au pierdut, irevocabil, procesele pe care le-au intentat partidului și dezinformează opinia publică. Aceleași persoane, în urmă cu trei săptămâni au emis, de asemenea, un comunicat prin care domnul președinte Aurelian Pavelescu ar fi fost suspendat din partid. Menționăm faptul că Aurelian Pavelescu este singurul președinte al partidului înregistrat la Registrul partidelor politice, fiind reconfirmat în funcție la Congresul ordinar al partidului din 20.04.2013", se arată într-un comunicat transmis de biroul de presă al PNȚCD.