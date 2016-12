PNŢCD Constanţa condamnă decizia timişoreanului Ciuhandu de a-l susţine pe Mircea Geoană

PNȚCD Constanța condamnă decizia timișoreanului Ciuhandu de a-l susține pe Mircea Geoană

PNȚCD Constanța susține, într-un comunicat de presă, că gestul primarului țărănist Gheorghe Ciuhandu de a sprijini alianța PSD-PNL este unul „necugetat” și „este similar cu trădarea mișcării țărăniste din Timișoara și a idealurilor partidului nostru”. „Condamnăm decizia primarului de a semna un acord de susținere a candidatului PSD Mircea Geoană”, precizează țărăniștii constănțeni. „Noi, țărăniștii constănțeni, înțelegem pe deplin indignarea și revolta timișorenilor și ne declarăm solidari cu aceștia în lupta pentru păstrarea valorilor și simbolurilor Revoluției”, mai spun ferm ei în același comunicat. În plus, PNȚCD Constanța atrage atenția asupra faptului că primarul Gheorghe Ciuhandu nu poate reprezenta în acest fel PNȚCD, întrucât în ședința Biroului Național Central din data de 26.11.2009 Ciuhandu a fost destituit din funcția de președinte al PNȚCD Timișoara. „O astfel de atitudine a domnului Ciuhandu îl situează în afara partidului și a Statutului PNȚCD și cerem conducerii naționale a PNȚCD continuarea atitudinii ferme față de acesta”, încheie liderul țărăniștilor constănțeni, Tudorel Chesoi. În plus, conducerea națională a PNȚCD a declarat, tot într-un comunicat de presă, că pretinsul „acord de reconciliere națională” între PNȚCD și PSD este un act ilegal, semnat în numele PNȚCD de către persoane care nu sunt membre ale partidului, precum Radu Sârbu și Gheorghe Ciuhandu. Președintele PNȚCD, Marian Petre Miluț, susține că fostul lider țărănist Ion Diaconescu are obligația morală de a condamna gestul lui Ciuhandu și al lui Sârbu. „Orice altă poziționare a domnului Ion Diaconescu îl scoate definitiv din inima celor care s-au sacrificat în decembrie 1989 pentru o altfel de Românie, liberă și europeană, eliberată de comuniști și securiști”, concluzionează Miluț.