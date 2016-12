PNL vrea modificarea protocolului USL. Antonescu, primul avertisment

Ştire online publicată Vineri, 10 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Început de an cu scântei în USL. Pre-ședintele PNL Crin Antonescu vrea mo-dificarea protocolului USL. Anunțul a fost făcut la începutul primei ședințe a Biroului Politic al PNL din acest an. Și nu a fost singurul avertisment transmis de liderul PNL partenerilor social democrați. Crin Antonescu atrage atenția din start că nu va fi un președinte care să asigure liniște. „Vrem un președinte care să aducă liniște. Da, dar nu în sensul că vrem un președinte care să nu deranjeze pe nimeni. Marca președintelui viitor nu trebuie să fie aceea de a nu deranja pe nimeni și de a oferi liniște pentru că nu liniștea este prerogativa președinților, nu pentru liniște votează cetățenii”, a spus Antonescu. Crin Antonescu a mai spus că vrea modificarea protocolului USL. „Vom avea discuții practice de calendar, despre agenda delegației permanente, despre relațiile din interiorul USL și mo-dul în care această declarație de in-tenție, pe care sper că am putut-o face și în numele dumnea-voastră, să fie trans-pusă în fapt, poate printr-o suplimen-tare a protocolului de funcționare, poate prin adăugarea unor mecanisme care să reglementeze funcțio-narea alianței”, a declarat Antonescu. „Nu uit că noi fa-cem parte dintr-o a-lianță politică numită USL. Primul meu mesaj, la începutul acestui an, politic și calendaristic, este acela de a vă reaminti că ne aflăm sub această obligație și sub acest angajament. Îmi par iresponsabile declarațiile unor colegi de alianță, oameni politici, care vorbesc despre data la care ar fi mai bine să se rupă USL, despre gâlceava din diverse colțuri ale țării, despre divergențele, frustrările care s-au acumulat pe parcursul anului trecut. Nu că ele nu ar fi reale. Știm bine că sunt reale. Știm că, dincolo de cele care s-au expus public, cu imprudență, există multe altele despre care am știut să tăcem. De câte ori ne confruntăm cu toate aceste probleme și nemulțumiri, trebuie să nu uităm că noi toți suntem aici, în parlament, în guvern, prin voința cetățenilor și pe banii contribuabililor. Nu putem să lăsăm să treacă nemulțumirile, frustrările noastre înainte de cele pe care le au cetățenii”, a spus Antonescu.