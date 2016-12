PNL vrea candidat unic anti-PSD pentru Primăria Constanţa

PNL vrea candidat unic anti-PSD pentru Primăria Constanța

Proximele alegeri locale ce vor avea loc anul viitor dau deja bătăi de cap celor din PNL Constanța. Unificați sub o singură siglă de prea puțin timp, liberalii și foștii democrat-liberali, par că nu vorbesc aceeași limbă deoarece nu cad la înțelegere atunci când este vorba de a desemna cel mai bun candidat pentru Primăria Constanța.În timp ce copreședintele interimar al PNL Constanța, Sorina Tușa, spune că s-a consultat cu colegii săi din fostul PDL și că aceștia spun că este prea devreme pentru desemnarea unui candidat la Primăria Constanța, celălalt copreședinte Gheorghe Dragomir spune că, din contră, este deja prea târziu.„Ne aflăm cu un an înaintea alegerilor locale, iar acest scrutin este extrem de important pentru partidele aflate în opoziție. Momentul 2016 nu ar trebui ratat sau consumat înainte de a veni. Astăzi, graba de a face sondaje doar de dragul de a anunța o persoană, un nume, ar dărâma speranța constănțenilor în schimbarea sistemului putred al primarului suspendat, aflat în arest. Jocul de-a candidații este în favoarea PSD-ului și tind să cred că noi dorim să facem jocul constănțenilor, nu al PSD-ului. Până să trecem la sondaje ar trebui să existe o cursă internă, să vedem dezbateri între candidați. Astfel, ideea de cursă internă pentru desemnarea candidaturii se compromite. Chiar dacă se vehiculează mai multe nume, există și colegi care nu și-au exprimat în mod public dorința de a candida și va trebui să luăm în calcul acest aspect. Într-un posibil sondaj efectuat, ar trebui luați în considerare toți liderii locali atât pentru Primărie, cât și pentru Consiliul Județean”, a declarat copreședintele PNL Constanța, Sorina Tușa.În replică, celălalt copreședinte PNL, Gheorghe Dragomir spune că este deja prea târziu și desemnarea celui mai bun liberal pentru a candida la Primăria Constanța trebuie să se facă cât mai repede.„Am stabilit ca, la sfârșitul lunii mai să efectuăm primul sondaj de opinie cu privire la candidatul pentru Primăria Constanța. Nu va fi primul și ultimul sondaj, vom mai face încă unul, posibil, în septembrie. Nu înțeleg reacția colegei mele, Sorina Tușa. O pun pe seama lipsei de experiență. Consider că este deja prea târziu că nu avem desemnat un candidat, cu atât mai mult cu cât alegerea primarului se va face dintr-un singur tur. Trebuie să fim foarte bine pregătiți și acest sondaj ne va spune întocmai ceea ce-și doresc constănțenii. Pe noi dorința lor ne interesează și trebuie să fim pregătiți să venim cu o ofertă așa cum își doresc ei”, a declarat Gheorghe Dragomir.Lista pentru potențialii candidați rămâne deschisăÎn plus, el a adăugat că lista de includere în sondaj este deocamdată deschisă și orice liberal care dorește se poate înscrie pe ea.Până în acest moment, există patru liberali posibili candidați la Primăria Constanța. Este vorba despre europarlamentarul Ramona Mănescu, consilierul local Iustin Fabian Roman, pre-ședintele Organizației Municipale a PNL Constanța, Robert Boroianu și directorul CERONAV, Ovidiu Cupșa.Pe de altă parte, Gheorghe Dragomir a spus că face apel la unificare la toate partidele de dreapta pentru a desemna un candidat unic la Primăria Constanța.„Fac apel la unificare, la toate partidele de dreapta sau, mai bine spus, la toți cei care sunt anti-PSD. Trebuie să ne unim forțele și, împreună să dăm cel mai bun candidat. Nu trebuie să fie neapărat de la PNL. El poate fi de la alt partid de dreapta, poate fi chiar și independent, dar să fie cel mai bine cotat de constănțeni”, a mai explicat pentru „Cuget Liber”, Gheorghe Dragomir.În altă ordine de idei, întrebat dacă este posibil ca în acel sondaj să fie inclus și numele fostului candidat la Primăria Constanța, senatorul Gigi Chiru, care acum este suspendat din toate funcțiile politice din cauza unui dosar penal ce se află pe rolul instanțelor, Dragomir a răspuns afirmativ.„Dacă domnul Chiru își va exprima dorința ca numele său să fie inclus în această cercetare sociologică profesionistă, noi vom prinde și numele său acolo”, a mai spus Gheorghe Dragomir.