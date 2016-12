"PNL vrea ca legea salarizării unitare să se aplice de la 1 ianuarie 2017"

2

Asa este bine ca sa se intample !

Presedintele tzarii si angajatzii de la Cotroceni, angajatzii de la guvern, primul ministru, parlamentarii si rangurile preotzesti, sa numai fie platitzi=remuneratzi de la stat, sa fie functzii fara salariu si atunci vetzi vedea, ca au sa fie bani pentru : salarii si pensii si totodata că se v-a micsora numarul doritorilor de functzii si de trântori care : sug si storc seva poporului / tzarii acesteia ! Incercatzi si vetzi vedea că vor fi imediate, ca acesti oameni pusi pe căpătuiala, nu se vor mai certa si "lupta" atat de mult pentru aceste functzii bănoase si fara bătăi de cap! Cearta lor este doar,ca sa mascheze furăciunile, excrocheriile si imbogatzirea lor fără margini, iar noi, oamenii sa avem ce vorbi, si sa nu mai gandim, dealtminteri,la ce fac ei, cu averea acestei tzari ! Pe noi, ne impovareaza cu zeci, sute de taxe si impozite, ca ei sa aiba ce jefui cu cei din afara tzarii noastre, RUUUUUUSINE, sa va fie si mai zicetzi ca suntetzi crestini, atzi fi in stare sa va lepădatzi de : DUMNEZEU, botezul intru HRISTOS si de credintza crestină ortodoxa, numai ca sa acumulatzi averi, peste averi si cand ne gândim, ca la vremea plecarii la cele vesnice, plecam doar cu ce avem pe noi, plus PATRU lemne oricât de scumpe ar fi, in lei ori euro ?!