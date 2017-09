PNL va ataca la Curtea Constitutionala proiectul de modificare a Legii referendumului

Marţi, 12 Septembrie 2017.

PNL va ataca la Curtea Constitutionala proiectul de modificare a Legii referendumului, a anuntat marti, la Parlament, liderul liberal Ludovic Orban, citat de Agerpres. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat pe 5 septembrie proiectul de modificare si completare a Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. Proiectul prevede in primul rand ca referendumul de revizuire a Constitutiei trebuie sa aiba loc in termen de 30 de zile de la adoptarea de catre Parlament a initiativei de revizuire."Am luat decizia in Biroul Executiv sa atacam la CCR proiectul de lege de modificare a Legii referendumului. Dupa cum stiti, din neant a aparut un proiect de lege de modificare a Legii referendumului care a trecut de Parlament, de Camera Deputatilor in decurs de doua zile cred sau trei zile. (...) Practic, prin modificarea la Legea referendumului se prevede ca proiectul de lege de modificare a Constitutiei prin care se modifica Constitutia nu isi mai urmeaza parcursul obisnuit si dupa avizul CCR Guvernul hotaraste organizarea referendumului. Ori noua ni se pare ca exista chiar o pronuntare a CCR privitoare la organizarea referendumului care spune ca intervalul orar de organizare a referendumului nu poate fi stabilit de catre Guvern, ci trebuie stabilit prin lege. Cred ca orice incercare de confiscare a unui astfel de referendum este imorala si s-ar putea intoarce impotriva celor care incearca sa confiste politic acest referendum", a afirmat Ludovic Orban.