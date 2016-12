PNL şi PSD îşi fac ordine în propria ogradă. Ce lideri constănţeni ar putea fi afectaţi

1

gunoiul va fi bagat sub pres

Cei care au stiut sa profite de conjuctura si s-au cocotat ca scroafa-n copacul cu functii in acest sfert de veac , ignora voit si provocator ideea ca omul politic, la fel ca orice salariat al statului are menirea sa serveasca intereselor cetatenilor si nu invers . Noi i-am ales , noi sa tragem ponoasele . Ticalosia politicianista a atins culmi nebanuite . Cei ajunsi in locuri nemeritate , la fel ca si cei care i-au numit sau ales nu vor sa stie ca exista acte cu sau fara caracter privat care , prin natura lor se rasfrang asupra vietii publice ale tuturor cetatenilor, asupra intregii tari . Ei ignora faptul ca omul politic,omul de stat trebuie sa fie limpede si curat si ca prin tot ceea ce face trebuie sa se impuna prin cinste si abnegatie .Existenta in parlament sau guvern a coruptilor , a celor imorali , fara credinta si convingeri descurajeaza constiintele slabe si neformate si depraveaza in special tineretul . Lupta politica se degradeaza , tara pierde mai mult decat partidele . Inca nu s-a inteles ca persoana chemata sa ocupe o functie trebuie mai intai sa o cunoasca si apoi s-o primeasca , nu invers . Pentru partide puscariabilii au prioritate in obtinerea de slujbe si functii grase care asigura imbogatirea rapida a acestora si bani pentru partid . In Romania puterea creaza numai drepturi nu si obligatii in pofida regulei ca cu cat te ridici mai sus se imputineaza drepturile si cresc obligatiile fate de stat si cetateni . In Romania domneste hotia, mediocratia si oportunismul . Grajdurile politicianismului romanesc s-au umplut de rahatul coruptiei si faradelegilor . Inca nu avem un Hercule care sa le curete si credem ca nici nu vom avea . Un lucru e cert : societatea, partidele , institutiile , oamenii politici si de stat nu vor fi niciodata mai buni decat suntem noi cetatenii . Si nu vrem sa fim mai buni . Dovada ? Chiru e sigur ca are si va avea sustinatori .