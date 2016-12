PNL şi PSD Constanţa, împreună, dar totuşi separat

PNL și PSD Constanța, împreună, dar totuși separat

Chiar dacă „s-au luat cu acte” și au semnat protocoale peste protocoale la nivelul mai multor localități din județul Constanța, liberalii constănțeni vor merge separat de social-democrații constănțeni la alegerile pentru câștigarea Primăriei Bărăganu. Președintele PNL Constanța, deputatul Gheorghe Dragomir, a declarat că pentru alegerile de la Primăria Bărăganu care vor avea loc la data de 1 Mai, PNL a nominalizat un candidat propriu, în persoana lui Valentin Barbu. Inițial, se anunțase că PSD și PNL vor merge în lupta electorală cu un candidat comun, sub sigla Uniunii Social Liberale (USL), în persoana lui Titu Neague. Cu toate acestea, deoarece înregistrarea USL a fost amânată la Tribunal, liberalii au decis să aibă un candidat propriu. „Nu puteam merge sub aceeași siglă a USL și, în aceste condiții, am decis să ne nominalizăm propriul candidat”, a declarat Gheorghe Dragomir pentru „Cuget Liber”.