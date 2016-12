PNL şi PC, candidat comun la Primăria Constanţa

PNL și PC, candidat comun la Primăria Constanța

Alianța dintre liberali și conser-vatori pare să funcționeze ca unsă la nivel local. Liderii celor două partide sunt actualmente la stadiul discuțiilor „amicale”, dar nu exclud posibilitatea candidaților comuni pentru Primărie și CJC. Președintele PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, declară că nu există grabă pentru oficializarea acțiunilor de aliere a celor două partide la nivel local, dar au existat deja discuții „mai mult prietenești” cu liderul PC, Ion Mincă. El precizează că se va încerca luarea celei mai bune decizii pentru locuitorii din județ și că se va alege un candidat comun dacă va fi necesar. „Încă nu am discutat nimic oficial. La momentul actual, discuțiile sunt mai mult prietenești. Am discutat și cu domnul Mincă și cu domnul Rahău. Vom vedea împreună cum este mai bine să procedăm pentru constănțeni. Nu este exclusă varianta candidatului comun dacă vom considera că este necesară”, a declarat președintele PNL din județ. În privința unor viitoare acțiuni comune la nivel local, Gheorghe Dragomir afirmă că este prea devreme pentru a se putea discuta despre acest aspect, dar că, pe viitor, „se va încerca să se stabileas-că o serie de acțiuni pentru a ajuta județul acolo unde se poate”. De asemenea, el a menționat existența unui „Consiliu Județean de coordonare”, format din șase membri PNL, printre care Puiu Hașotti, consilierii municipali Ovidiu Cupșa și Constantin Matei, consilierul județean Eugen Silaghi și viceprimarul orașul Med-gidia, Sorin Țuțuianu. Președintele liberalilor constănțeni a precizat că acest consiliu a fost format pentru ca „atunci când unul dintre membri lipsește, să poată fi înlocuit de altul.” „Vom susține candidatul cel mai bun“ De cealaltă parte a alianței, nici președintele conservatorilor, Ion Mincă, nu neagă posibilitatea unui candidat din partea ambelor partide. El consideră că apartenența candidatului la un anumit partid nu este relevantă atâta timp cât candidatul este „viabil”. Mincă promite, în numele conservatorilor, că în cazul în care partidul lor nu va reuși să găsească persoane cu șanse reale pentru a ocupa cele două funcții, candidații liberali vor primi susținerea lor necondiționată. „Nu ni s-a impus nicio regulă de la Centru în privința alegerii unui candidat comun, dar mi se pare normal ca, în momentul în care noi nu avem un candidat viabil, să îl susținem pe cel din partea liberalilor”. În privința colaborării cu PNL, Mincă declară : „Din punctul meu de vedere, nu este nicio problemă. Așa cum a declarat și domnul Dragomir, vom face ce este cel mai bine pentru Constanța. Eu nu am niciun interes personal și cred că nici Dragomir nu are. Cred că amândoi vrem binele județului, pentru că, de ceva vreme, nu se întâmplă lucruri bune.” Chiar dacă s-a arătat nemulțumit de acțiunile actualei conduceri, Mincă precizează că nu are nimic personal cu cei din PSD și că speră să se găsească „o cale de mijloc ca cele trei partide să lucreze, pe viitor, la soluții comune pentru problemele Constanței.” Liderul conservatorilor din Constanța promite susținere și la nivelul alegerilor pentru primăriile din județ. „Ne vom sprijini reciproc și la nivelul alegerilor din județ. Acolo unde liberalii vor avea candidați buni, le vom fi alături și cred că și ei vor proceda la fel”, a declarat Mincă.