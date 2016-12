PNL se pronunță ferm în favoarea vaccinării copiilor

PNL se pronunță ferm în favoarea vaccinării copiilor, a scris copreședintele formațiunii Alina Gorghiu, pe pagina sa de Facebook."Avem nevoie de o informare mult mai bună și mai intensă a populației cu privire la beneficiile vaccinurilor recomandate copiilor, dar și despre tot ce ar interesa pe părinți legat de imunizarea copiilor. În al doilea rând, PNL ar vrea să vadă o preocupare constantă a Executivului cu privire la alimentarea cu vaccinuri, astfel încât să nu se mai întâmple aceste sincope, nesincronizări sau crize. În al treilea rând, aștept să văd soluții concrete care pot fi propuse de minister pentru a crește acoperirea vaccinală", a spus Gorghiu.În context, ea a afirmat că proiectul de lege depus de PNL privind prevenția în sănătate este foarte bun."Știți ce se întâmplă cu legea? Este ținută la sertar în Parlament de majoritatea PSD-ALDE din Parlament doar pentru că are semnătura PNL. Dacă astăzi în România am fi avut o Lege a prevenției în sănătate, epidemii de genul celei expuse zilele trecute și soldată cu decesul unor copii de sub un an nu ar mai avut asemenea amploare și nu ar mai fi fost în discuție", a adăugat Gorghiu.