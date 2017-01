PNL schimbă patru miniştri. Care sunt aceştia

1

rotirea cadrelor

A devenit traditie in guvernarea romaneasca ineficienta si paguboasa rotirea " cadrelor ".Dupa ce ministrul face dovada ca nu se pricepe la nimic si da ministerul peste cap,este dus la alt minister si inlocuit cu cel inlocuit,asta in cazul in care unul sau amandoi nu merg la puscarie.Ajuns la noul minister , respectivul va face ceea ce a facut si la cel vechi : NIMIC .Dupa cum merge treaba,se poate trage concluzia ca un guvern poate avea doar 4 ministri si un premier,toti putand conduce si coordona pe rand sau simultan toate ministerele,fiind titular la doua si interimar la alte doua.De premier,care poate prelua ca interimar orice minister,nici nu mai vorbim.In cazul nostru, Ponta poate guverna si singur,ceea ce de fapt si face,asistat desigur, de cel mai liberal social democrat ,Rotirea cadrelor are un singur scop:sa mascheze incapacitatea si sa se evite responsabilitatea.Sa fim drepti si sa nu ne plangem,si sa-i acceptam asa cum sunt.Fereasca Dumnezeu sa fie inlocuiti cu altii si mai rai.Suntem apropate de realizarea statului visat de Platon.Sa ne rugam pentru ca USL sa guverneze inca 20 de ani.Poate doar asa le va veni romanilor mintea la cap.