"PNL promovează în Parlament oameni noi, integri şi bine pregătiţi, iar Programul de Guvernare este unul credibil"

Bogdan Huțucă, candidat la Camera Deputaților:

"PNL promovează în Parlament oameni noi, integri și bine pregătiți, iar Programul de Guvernare este unul credibil"

- Cred că a contat foarte mult experiența mea profesională și nu vorbesc neapărat de funcțiile de conducere în care am fost promovat la nivelul administrației publice constănțene, cât de activitatea desfășurată în calitate de director general al unei direcții de legislație în cadrul Ministerului de Finanțe Publice în perioada iunie 2013 - februarie 2016. Atunci am avut ocazia să particip la avizarea proiectelor de acte normative emise de majoritatea ministerelor, să particip la elaborarea și promovarea multor acte normative în domeniul fiscal, cel mai important fiind Codul Fiscal rescris și Codul de Procedură Fiscală rescris. A fost o perioadă de muncă intensă care mi-a testat limitele. Am avut șansa să interferez cu specialiști și experți internaționali, să particip la dezbateri publice cu reprezentanții patro-natelor și ai sindicatelor, la negocieri cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional, ai Băncii Mondiale și ai Comisiei Europene. Am acumulat multe satisfacții, dar și multe frustrări, ținând cont că mediul politic pune de multe ori pe primul loc imaginea și impactul mediatic imediat și pe loc secund abordările strategice.- Această perioadă de guvernare tehnocrată a dat clasei politice șansa să se regrupeze și să se reformeze. Astăzi, mediul politic este scindat în două. Pe de o parte, avem un Partid Social Democrat care promovează același tipar de oameni politici, iar oferta lor politică conține proiecte nesustenabile și neevaluate suficient din punct de vedere al impactului social, economic și asupra mediului de afaceri. Dacă ne uităm în proiectul Programului de Guvernare al PSD găsim toate eșecurile și nereușitele din pe-rioada lor de guvernare, vândute astăzi sub forma unor promisiuni electorale. Pe de altă parte, Partidul Național Liberal a înțeles să introducă criterii de selecție ce țin cont de competență și integritate. Noi promovăm oameni noi și bine pregătiți. Programul de Guvernare este unul credibil, ce pune în prim-plan investițiile din economie și măsuri de prevenire a corupției capabile să genereze creștere economică și venituri suplimentare la buget, astfel încât să asigurăm finanțarea infrastructurii, a educației, a sănătății și generarea de noi locuri de muncă.- Povara fiscală este un indicator practicat peste tot în Uniunea Europeană și reprezintă diferența dintre cât suportă angajatorul (venitul salarial, impozit, contribuții) și cât primește în mână angajatul. România se confruntă cu o problemă legată de piața forței de muncă cu forme legale. Sunt foarte mulți agenți economici, angajatori, care preferă să declare o normă parțială de muncă, în realitate angajatul muncind la normă întreagă, evitând astfel plata contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit. Din studiile efectuate de Banca Mondială reiese faptul că, pentru anumite niveluri de venit, povara fiscală în România este mai mare față de alte state europene, iar pentru angajații cu venituri mici aceasta înregistrează o creștere ascendentă comparativ cu alte state. În acest moment, legislația românească are un sistem de deduceri fiscale care pornește de la un nivel al deducerii de bază de 300 lei și care, în funcție de numărul de persoane aflate în întreținere, poate ajunge la maxim 800 lei. Pentru a genera un avantaj al participării pe piața forței de muncă cu forme legale, cu consecința fiscalizării unei mase mai mari de venituri din salarii, se poate introduce un calendar de reducere a contribuțiilor (PNL a luat în calcul o reducere a contribuțiilor de peste 7%) în paralel cu o creștere etapizată a deducerii de bază, până la un nivel apropiat de salariul minim pe economie. Pentru persoanele active care au în întreținere copii, în alte state europene se practică două metode: ori acordarea unei deduceri suplimentare, ori acordarea unor credite fiscale (intoarcerea unor sume de bani de la bugetul de stat).- Mesajul meu este unul scurt: veniți la vot cu încrederea că reînnoirea clasei politice, reforma Guvernului și a Parlamentului nu reprezintă un slogan, iar situația în care se află România se poate schimba în bine!PNL Filiala Constanța, SC Cuget Liber S.A., CUI atribuit de AEP - 1116004.