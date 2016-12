PNL nu va susţine moţiunea PDL

PNL nu va susține moțiunea PDL

Ştire online publicată Joi, 13 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Liderul deputaților PNL, George Scutaru, a declarat, ieri, într-o conferință de presă, că parlamentarii liberali nu vor semna moțiunea de cenzură propusă de PDL, apreciind că ultimatumul dat de democrat-liberali seamănă cu cel dat României de URSS.„Nu ne vom răzgândi, am fost sunat cu puțin timp înainte de domnul Tinel Gheorghe și i-am spus că este o decizie a partidului. Cu câteva minute înainte am primit și textul moțiunii, nu am apucat să-l parcurg. În privința termenului pe care îl dau domnii de la PDL, poate să fie și de 24 de ore și de 48 de ore, asta sună un pic a ultimatum dat în ’40 de URSS la adresa României. Nu cred că domnul Tinel e atât de fioros încât să... și puterea grupului să ne inspire teamă”, a spus Scutaru.El a menționat că vor putea exista subiecte pe care PNL și PDL să colaboreze în Parlament în momentul în care liberalii vor iniția moțiuni, iar democrat-liberalii vor avea posibilitatea să le voteze.Liderul deputaților PNL a reiterat faptul că decizia partidului este de a depune moțiune de cenzură în luna mai, în cazul în care Guvernul nu va reduce CAS și nu va introduce măsura neimpozitării profitului reinvestit.